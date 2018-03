Bildung ist der Schlüssel zur Zukunft

111 Kinder vom Kleinkinderalter bis sechs Jahren besuchen den "St. Antonius-Kindergarten". Die Eltern aber fragen beständig: "Warum gibt es keine gute Schule für unsere Kinder, wenn sie den Kindergarten verlassen?" Am Mittwoche, 4. April, um 15 Uhr wird Kiggundu im Gemeindehaus in Weisenbach über seinen Kindergarten und das geplante Schulprojekt informieren.

Das staatliche Schulsystem in Uganda ist etwas anders strukturiert wie das deutsche, allerdings fehlt es im System hinten und vorne an Geld. Eltern, die sich das leisten können, schicken ihren Nachwuchs daher auf Privatschulen. "Die Regierung tut sehr wenig für arme Menschen", meint Kiggundu mit Blick auf das Bildungssystem in seiner Heimat. Bis zu 100 Kinder in einer Klasse einer öffentlichen Schule sind keine Seltenheit. Im Durchschnitt hat jede Frau sieben Kinder. Für vier Kinder einer Familie besteht eigentlich Schulpflicht. "Früher wurden fast nur Jungs in die Schule geschickt, heute ist das Verhältnis zwischen Buben und Mädchen viel besser", schildert Kiggundu. Er plant in Mityana derzeit eine Grundschule für 500 Kinder. "Die Grundschulzeit dauert dort sieben Jahre. Die Kinder tragen Schuluniformen (wie auch schon im Kindergarten), haben an fünf Tagen Unterricht von 8.30 bis 17 Uhr und bekommen auch ein Mittagessen", erklärt er. Eigentlich hatte er geplant, einfach anzufangen und die Schule nach und nach auf dem rund zwei Hektar großen Grundstück zu bauen. So einfach ist das aber nicht mehr. Die Bauvorschriften für Schulen sind deutlich strenger geworden, bis hin zu behindertengerechten Zugängen ist alles reglementiert. "Den Schulsportplatz haben wir aber schon fertig angelegt, jetzt sparen wir, um endlich die Gebäude zu bauen."

500 Kinder in sieben Klassenstufen

Unterstützt wird Kiggundu von seiner Schwester Jane Nassaazi. Die 45-Jährige ist selbst Lehrerin und leitet bislang den Antonius-Kindergarten. Sie vertritt Kiggundu, wenn er an der Hochschule unterrichtet, die über 200 Kilometer von Mityana entfernt ist. Wenn die Schule fertig ist, sollen rund 500 Kinder in sieben Klassenstufen dort unterrichtet werden. Für die Kinder aus entfernteren Dörfern wird es ein Internat geben, die Tageskinder werden mit dem Kleinbus fahren können, der auch für den Kindergarten eingesetzt wird. Um die Lehrer besser bezahlen zu können als an öffentlichen Schulen, für die Schuluniformen, das Arbeitsmaterial und das Essen müssen die Eltern allerdings ein Schulgeld von umgerechnet rund 100 Euro pro Quartal bezahlen. Viel Geld, wenn man weiß, dass ein durchschnittlicher Lehrer rund 60 Euro pro Monat verdient. Damit auch Kinder aus ärmeren Familien die Schule besuchen können, denkt Kiggundu über die Möglichkeit nach, eine Art Patenschaft einzuführen.

Der engagierte Pädagoge freut sich sehr, sein Projekt in Weisenbach vorzustellen (und auch Spenden zu sammeln), bevor er vor der Heimreise dann noch für einige Tage nach Bayern in die Nähe von Augsburg fährt: "Ich werde dort ein Paar trauen, den Bräutigam habe ich schon getauft", verrät er strahlend im BT-Gespräch. Von dort hat er für den Kindergarten auch schon Sachspenden bekommen, allerdings werden bei der Postzustellung in Uganda weitere Gebühren fällig: "Die sind sehr teuer."

Ins Murgtal wird er wohl erst wieder um die Weihnachtszeit zurückkehren: "Da sind wieder Semester-Ferien." Wer sein Schulprojekt gerne finanziell unterstützen möchte, kann das auch über das Spenden-Konto von John Baptist Kiggundu bei der Sparkasse Freiburg Nördlicher Breisgau machen: DE96680501013200896176, Spendenzweck: Grundschule. Die Veranstaltung am 4. April wird organisiert von der Pfarrgemeinde St. Wendelin, dem Gemeindeteam sowie der Katholischen Frauengemeinschaft und der Seniorengemeinschaft Weisenbach.