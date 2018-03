Stillstand und Mehrkosten

Bühlertal



Autofahrer kollidiert mit Taxi Bühlertal (red) - Eine glatte Straße war wohl für einen Unfall am Sonntagmorgen in Bühlertal verantwortlich. Ein Audi-Fahrer geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem Taxi zusammen. Die Taxifahrerin und ein Fahrgast wurden bei dem Unfall verletzt (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Eine glatte Straße war wohl für einen Unfall am Sonntagmorgen in Bühlertal verantwortlich. Ein Audi-Fahrer geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem Taxi zusammen. Die Taxifahrerin und ein Fahrgast wurden bei dem Unfall verletzt (Symbolfoto: dpa). » - Mehr