Auf liebe Menschen persönlich zugeschnitten Von Marvin Lauser Gaggenau - Zahlreiche Menschen basteln, bauen oder recyceln nützliche Gegenstände gerne selbst. Auch für Anna König aus Ottenau sind viele Dinge zu schade zum Wegwerfen. Deshalb entsorgt die Rentnerin auch das BT, das sie seit über 20 Jahren abonniert hat, nach dem Lesen nicht einfach mit dem Altpapier. Lieber packt sie Gegenstände in alte Ausgaben ein, legt Kisten damit aus - oder bastelt Grußkarten aus ausgeschnittenen Motiven. Seit mehr als 15 Jahren schneidet sie Fotos aus Artikeln, Werbung und andere Abbildungen aus dem Wochenjournal WO oder ihrer BT-Ausgabe aus. Das Grußkarten-Basteln ist ein echtes Hobby der 72-Jährigen geworden. Viele, viele Karten hat sie mittlerweile beklebt und gestaltet. Die meisten davon behält sie als Andenken oder zum Anschauen für sich, einige verschenkt sie an Familie, Freunde und Bekannte. Für jeden Anlass hat die seit 67 Jahren in Ottenau lebende Frau eine passende Karte: Geburt, Taufe, Geburtstag, Hochzeit oder Trauerfeier. Sogar unentgeltliche "Auftragsarbeiten im kleinen Stil", hat die gebürtige Bühlerin bereits angenommen, wie sie lachend zugibt. So hat die Freundin einer ihrer beiden Söhne eine Karte gebraucht. Diese wollte einen Kollegen zum Renteneintritt beschenken. König hat sich auf die Suche gemacht, Zeitungen geblättert, Motive ausgeschnitten, eine Blanko-Karte gekauft und die Grußkarte letztlich von Hand gefertigt und verschenkt. Anfänglich hatte sie für ihre Karten hauptsächlich Motive aus Illustrierten oder alten Wandkalendern verwendet. Die Bild- und Farbqualität der Zeitungsfotos war ihr da noch nicht gut genug. Aber seitdem das BT im verlagseigenen Badischen Druckhaus druckt, sind die Bilder farbenfroher und qualitativ besser, erklärt sie freudig. Geeignete Fotos findet sie ungefähr jeden zweiten Tag, erklärt die BT-Stammleserin. Am liebsten mag sie Tiermotive, vor allem Katzen. Deshalb haben Anna und ihr Mann Benno auch einen echten Kater namens Lucky. "Mein aktuelles Lieblingsmotiv ist aber ein Hund", sagt sie und sucht den Ausschnitt aus ihren Unterlagen. Ein Foto aus dem Bühlot-Acher-Kurier. Die Bildunterschrift lautet: "Ihr vierbeiniger Reporter vor Ort". Auch Ratero-Mischlings-Rüde "Paco", der in der Dienstagsausgabe ein neues Herrchen gesucht hat, wird auf einer Karte verewigt: "Die verschenke ich an einen Tierbesitzer." "Es macht mir Spaß, außergewöhnliche Motive zu finden", sagt die Hobby-Bastlerin und zieht eine Karte mit einer Balletttänzerin aus einem Stapel hervor. Landschaften und Sonnenuntergänge stehen ebenfalls hoch im Kurs. Schon als Kind hat sie es geliebt, Dinge auszuschneiden und aufzubewahren. "Ich kann einfach nicht damit aufhören", erklärt die Sammlerin. Obwohl sie aus alten Zeitungen etwas Neues und Schönes macht, rentiert sich ihr Hobby finanziell nicht, da die Blanko-Karten pro Stück teilweise bereits zwei Euro kosten und sie die Karten nur für den Eigenbedarf herstellt. Aber jeder, der ihr etwas bedeute, seien es Familienmitglieder, Freunde oder Nachbarn, erhält zu besonderen Anlässen eine - im wahrsten Sinne des Wortes - auf ihn persönlich zugeschnittene Karte.

