Kleiner, aber aktiver "Haufen"

(hap) - Mit einer schlechten Nachricht eröffnete der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Gaggenau, Harald Krug die Jahreshauptversammlung. Bedingt durch einen Wasserrohrbruch ist das Vereinsheim zurzeit nicht nutzbar. Deshalb fand die Versammlung in den Räumen des DRK statt.

Als "kleinen Haufen" im Verhältnis zu den anderen Rettungs- und Hilfsorganisationen im Stadtgebiet bezeichnete der neue Vorsitzende des Sportausschusses und Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Gerd Pfrommer, die Ortsgruppe. Als Vertreter der Stadt brachte er in seinen Dankesworten die sehr wichtigen Einsätze für die Allgemeinheit zum Ausdruck - besonders auch im Bereich der Schwimmausbildung für Kinder. Unter den 311 Mitgliedern des Vereins sind aktuell 123 Jugendliche.

Nach dem Jahresrückblick, vorgetragen durch den langjährigen Vorsitzenden, könnte man die Gruppe der Aktiven, bestehend aus rund 25 bis 30 Menschen auch als "wilden Haufen" bezeichnen. Aber nicht im Sinne von Durcheinander, sondern eher mit Bezug zu dem Begriff Hyperaktivität. Neben den üblichen Verwaltungsaktivitäten auf Vereins-, Bezirks- und Landesebene war die aktive Einsatzgruppe, bestehend aus überwiegend jungen Menschen, das ganze Jahr über immer irgendwo im Einsatz. 13 Alarmeinsätze, 16 Tage Wasseraufsicht bei Segelregatten am Goldkanal, Hilfe beim Schwimmbadfest in Sulzbach, Aufräumarbeiten an der Murg beim "Tag für Gaggenau", Ausbildungslehrgänge zum Rettungstaucher und Bootsführer, Eigenleistungen bei der Ausstattung des neuen Tauchgruppenfahrzeuges, Feriensommerspaß mit Schnuppertauchen und Bootsfahrten auf dem Rhein, jeden Montag Ausbildung und Training im Hallenbad, ein von der Jugendleitung selbst organisiertes einwöchiges Zeltlager bei Schönmünzach. Dazu Beteiligung am Maimarkt und Herbstmesse, Kurparkfest und den Vorbereitungen für die 775-Jahr-Feier in Ottenau. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben in der Ortsgruppe an der langen Leine des Vorstands die Verantwortung längst übernommen. Sie haben ein eigenes Jugendeinsatzteam (JET) und führen fast ausschließlich das Training im Hallenbad durch. Auch in diesem Jahr wird wieder ein Zeltlager organisiert wie Marvin Gantner in Vertretung für die Jugendleiterin Jelena Barisic mitteilte.

Der Kassierer Jürgen Jüngert nannte einen minimalen Verlust aus dem abgelaufenen Jahr. Der Vereinsanteil an der Finanzierung des neuen Fahrzeugs beträgt 22000 Euro. Hierbei sprach er noch einmal einen großen Dank an alle Spender und Unterstützer aus.

Da von den langjährigen, zu ehrenden 14 Mitgliedern niemand anwesend war, werden die Präsente und Urkunden durch Krug persönlich überreicht. Er bat noch einmal alle anwesenden Mitglieder um tatkräftige Unterstützung bei der Renovierung der Vereinsräume, die bis Herbst abgeschlossen sein soll.