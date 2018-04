Sonntags zur Kasse gebeten

Gaggenau - Die Sache ist eigentlich klar: Werktags von 6 bis 17 Uhr (Samstag bis 13 Uhr) kostet die Tiefgarage am Murgufer bei Nutzung Parkgebühren. Mit 70 Cent pro Stunde ist das im Vergleich zu anderen Städten ein niedriger Betrag. Und an Sonn- und Feiertagen ist das Parken gänzlich kostenfrei. In der Theorie. Denn was lange klappte, funktionierte auf einmal nicht mehr.

Erstmals trat das Problem an Weihnachten auf, erklärt die städtische Pressesprecherin Judith Feuerer auf Nachfrage. Die Automaten verlangten von den Kunden trotz (parkgebührenfreiem) Feiertag Bares. Man war der Meinung, dass der Hersteller das Problem behoben habe, da es seitdem problemlos funktionierte - bis zum vergangenen Wochenende. An Karfreitag und Ostersonntag mussten Nutzer am Automaten Gebühren bezahlen, statt zum Nulltarif ihren fahrbaren Untersatz auf einem der 306 Stellplätze in der Tiefgarage abstellen zu können.

Unter anderem waren Gottesdienstbesucher von St. Josef Leidtragende. Einer von ihnen schreibt launig dem BT: "Nach einer sehr schönen musikalischen Messe ging ich, mit Gottes Ostersegen, in die Tiefgarage. Und dann war auf einmal die frohe Botschaft und Gottes Herrlichkeit schlagartig vorbei. Eine große Menschenmenge stand vor dem Kassenautomaten. Dieser forderte nämlich von jedem und ohne Gnade 1,40 Euro Parkgebühr. Nicht dass mir die paar Euro wehtun, hatte ja schon einiges in den Opferbeutel gespendet, aber es ist doch Sonntag, sogar Ostersonntag. Und die Stadt schafft es, an diesem Tag sich auch noch die Kassen voll zu machen (Parken an Sonn- und Feiertagen frei)."

Zuständig für die Parkraumbewirtschaftung und die Überwachung ist die Firma Fuchs aus Karlsruhe. Diese wiederum hat die Fehlermeldung an den Hersteller weitergegeben. Dort sucht man jetzt nach dem technischen Fehler in der Anlage und will für Abhilfe sorgen. "Eigentlich sind wir nach Weihnachten davon ausgegangen, dass es funktioniert", so Feuerer. Doch jetzt zeigte sich, dass es wohl ein "Feiertagsproblem" sei.

Für die Parker, die zu Unrecht Gebühren bezahlt haben, hat die Pressesprecherin eine gute Nachricht. Bei Vorlage einer Quittung über die Parkgebühren bei der Parkwache bekommt man das Geld erstattet. Und auch wer keine Quittung hat, kann das Geld bekommen. Die Parkwache verfügt über Listen, wann an den Automaten Gebühren bezahlt wurden. In diesem Zusammenhang hoffen die Verantwortlichen natürlich auf die Ehrlichkeit der Parker.