Gaggenauer Tour-de-Murg-Teilstück wird asphaltiert

(marv) - Was lange währt, wird endlich gut. Zwei Jahre, fünf Monate und 14 Tage nach Projektbeginn soll am Donnerstag, 26. April, um 17 Uhr das letzte Teilstück der Gaggenauer Tour-de-Murg-Strecke durch Oberbürgermeister Christof Florus offiziell eröffnet werden. Die etwa 60 Meter lange Lücke auf der "Tour de Murg" zwischen dem Wohngebiet "An der Hammerschmiede" und dem Glasersteg wird dann geschlossen. Gestern wurde deshalb der Abschnitt auf dem Murgdamm bei der Rösterei Eisenwerk asphaltiert. Das Geländer wird laut Stadtverwaltung Mitte April angebracht. Die bisherige Zugangsmöglichkeit zum Glasersteg bleibt erhalten. Radfahrer müssen bis zur Eröffnung des Radwegs durch das Wohngebiet "An der Hammerschmiede" fahren und gelangen über Rindeschwenderstraße und Eisenwerkstraße zum Glasersteg.

Bereits Ende 2014 war der Radweg bis zum Eisenwerkgebäude fertiggestellt worden und endet dort seitdem im Nichts, anstatt zum Glasersteg zu führen. In der ursprünglichen Natursteinmauer lebende Zauneidechsen hatten die Baumaßnahmen verzögert -und verteuert. Die Reptilien leben mittlerweile in einem eigens eingerichteten Ersatzhabitat. Die Gesamtkosten belaufen sich laut früheren Angaben der Stadt auf mittlerweile 450000 Euro (wir berichteten).