"Hinterm Horizont": Solisten begeistern

Schon die Jugendkapelle L.A. Youngsters nahm die Zuhörer mit auf die musikalische Reise. "High School Musical" von Matthew Gerrard and Robbie Nevil, "Selection from Tarzan" (Phil Collins) und "Memory from Cats" (Andrew Lloyd Webber) wurden von den jungen und Musikern anspruchsvoll präsentiert und vom Publikum mit eifrigem Beifall belohnt.

Wie gut Adrian Bauer, der für die Zusammenstellung des Programms verantwortlich war, die Musikkapelle auf dieses Konzert vorbereitet hat, zeigte sich schon bei "West Side Story". 1957 uraufgeführt und von Leonard Bernstein komponiert, sind die Melodien Klassiker des Musicals. Ebenso meisterhaft spielte die Kapelle "Beauty and the Beast" von Alan Menken. Einen besonderen Applaus ernteten Trompeter Theo Wörner, Nikolas Weiler (Tenorhorn) und Sarah Weiler, Klarinette, für ihr Solospiel bei "Selection from Starlight Express" von Andrew Lloyd Webber. Von ihm stammt ebenso "Any dream will do". Auch hier sparte das Publikum nicht mit Beifall.

Genießen konnten die Zuhörer "The Lion King" von Elton John und Tim Rice, das die Kapelle virtuos präsentierte. "Sandy from Grease" von Jim Jacobs und Warren Casey war nicht nur durch die Stimme Pascal Wunsch ein hörenswertes Stück, die Kapelle intonierte es mit Leidenschaft und zur Begeisterung der Zuhörer. Mit Silvia Lang kam eine weitere Gesangssolistin mit ausdrucksstarker Stimme auf die Bühne. Bei "I Dreamed a Dream" von Claude Michel Schönberg konnte sie ihr Talent unter Beweis stellen.

Bei "Hinterm Horizont" von Udo Lindenberg zeigten sich beide Gesangssolisten als meisterhafte Interpreten und heimsten begeisterten Beifall ein. Den Schlusspunkt setzte die Kapelle mit "Queen Greatest Hits" von Ben Elton. Wie die Musiker und Dirigent bei diesem Konzert den Nerv des Publikums trafen, wurde durch den leidenschaftlichen Applaus hörbar. Mit stehenden Ovationen erbettelten sich die Zuhörer drei Zugaben.

Die Moderation hatten Bianca Wörner und Lisa Gerstner übernommen. Mit interessanten Hintergrundinformationen zu Werk und Komponisten nahmen sie das Publikum mit auf die musikalische Reise.

Der Musikverein nahm die Gelegenheit war, langjährige Harmonie-Mitglieder zu ehren. Zunächst erhielt Sophie Bauer für das Erreichen des Jugendmusikerleistungsabzeichens in Silber vom Vorsitzenden Volker Merkel eine Anstecknadel überreicht. Ortsvorsteher Roland Gerstner überbrachte ihr die Anerkennung der Gemeinde. Der Deutsche Blasmusikverband, vertreten durch den Präsidenten des Blasmusikverbandes Mittelbaden, Tobias Wald, ehrte Michaela Peter für 40-jährige Aktivität mit der goldenen Ehrennadel.

Auch Bernd Schoch und Theo Wörner bekamen für ihr vier Jahrzehnte langes Musizieren die Nadel von Tobias Wald angesteckt. Bereits 60 Jahre musiziert Rudolf Schaub. Er wurde mit der Ehrennadel in Diamant mit Jahreszahl und Ehrenbrief ausgezeichnet.