Vormittags bei den Pferden

(red) - Das Bürgerbüro im Rathaus ändert ab 1. April seine Öffnungszeiten. Die bisherige Öffnungszeit am Freitagnachmittag entfällt. Die Öffnungszeiten an den anderen Wochentagen bleiben unverändert. Zudem können telefonisch Termine vereinbart werden (Foto: red). » - Mehr

(red) - Österreichischer Hintersinn beweisen "Frau Notnagel und ihr Nachbar" zur Eröffnung des Figurentheater-Festivals "Marottinale" in Karlsruhe. Bis 11. März stehen noch Blattwinzlinge, Hühnerdiebe und Vagabunden auf dem Programm in der Marotte (Foto: pr). » - Mehr

Ölbronn