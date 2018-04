Schwimmbad Obertsrot bis Ende Juni fertig

Eine große Anzahl an Mitgliedern nahm am Freitag die Gelegenheit war, sich über die Sanierungsarbeiten und das abgelaufene Vereinsjahr zu informieren. Auch stand die Wahl des kompletten Vorstands an. Einstimmig zur Vorsitzenden wurde Heidemarie Fellmoser gewählt, ihr Stellvertreter ist Marko Streeb. Um die Einnahmen und Ausgaben kümmert sich weiter Kassiererin Gabi Klumpp. Ebenso erfolgte die Wahl von Michael Wörner zum Schriftführer. Als Beisitzer gehören dem Vorstand Eleonore Stößer, Salvatore Tancredi, Thorsten Feigel, Albert Krieg, Manuel Kalmbacher, Frank Thomas, Uwe und Rainer Hasenohr, Dr. Eckehard Hilf und Berthold Büchel an. Die Kasse prüfen Gerhard Streeb und Andrea Möhrmann.

Das letzte Jahr war für den Förderverein ein vergleichsweise ruhiges Jahr. Gleichwohl hatte der Verein auch während der Bad-Schließung Arbeiten zu erledigen. So widmeten sich Fördervereinsmitglieder um das ordentliche Aussehen der Wiesen, Bäume und Sträucher. Zudem kümmerte man sich um den Restabbau der alten Filteranlage und das Entfernen der Platten rund um das Schwimmbecken. Darüber gab Thorsten Feigel Auskunft. "Momentan läuft es sehr gut, alle Firmen sind im Zeitplan und das Schwimmbad kann, wie geplant, in der dritten oder vierten Juni-Woche öffnen", zeigt sich Feigel optimistisch.

Jetzt müssten zunächst die Probeläufe der Wasserumwälz- und Filteranlage zeigen, was sie leisten kann. Wenn sich das Gesundheitsamt mit den Wasserwerten zufrieden zeige, stehe einer Baderöffnung nichts mehr im Wege.

13 Personen widmeten sich in jüngster Vergangenheit dem Herrichten des Kinderbeckens. An den Stellen, an denen das große Wasserbecken neu betoniert werden musste, wurde von einer 18-köpfigen Helferschar bereits Haftgrund aufgetragen, um hernach die Farbe auftragen zu können.

Die Mitglieder werden in den nächsten Wochen noch weiter gefordert sein. So sind Elektroarbeiten zu verrichten, eine kleine Terrasse soll entstehen und Mitte April werden wohl die ersten Mäharbeiten anstehen, skizzierte Feigel unter anderem die kommenden Aufgaben.

Neuverpachtung des Kiosks schwierig

Kopfzerbrechen bereitet den Fördervereinsmitgliedern die Neuverpachtung des Kiosks. "Es ist nicht einfach, einen Nachfolger zu finden", hob das Vorstandsmitglied hervor. Für die Zukunft wünscht sich Feigel von den Schwimmbadfreunden mehr Eigeninitiative und eigenständiges Arbeiten.

Gabi Klumpp berichtete über die Finanzsituation. Die Mitgliederentwicklung stellte Schriftführer Michael Wörner vor. Aktuell zählt der Verein 439 Mitglieder. In diese Zahl eingeschlossen sind 54 Kinder oder Personen unter 18 Jahren sowie 134 Partnermitglieder. Brigitte Hausdorf verabschiedete sich derweil von "ihrem Bad und Förderverein". Die Schwimmmeisterin wird zukünftig hauptsächlich im Igelbachbad ihren Arbeitsplatz haben.