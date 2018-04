150 Helfer beteiligen sich an Müllsammlung

Felssturz in Geroldsau Baden-Baden (red) - Wegen eines Felssturzes in Geroldsau ist die B500 in Höhe der Geroldsauer Mühle seit Mittwochnachmittag halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Das THW hat eine Schutzwand errichtet, falls weitere Felsbrocken sich lösen (Foto: Wagner). » Weitersagen (red) - Wegen eines Felssturzes in Geroldsau ist die B500 in Höhe der Geroldsauer Mühle seit Mittwochnachmittag halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Das THW hat eine Schutzwand errichtet, falls weitere Felsbrocken sich lösen (Foto: Wagner). » - Mehr