22 Schadensfälle in zwei Jahren

Wegweiser für Behinderte Baden-Baden (co) - Mit dem neu aufgelegten Wegweiser für Menschen mit Behinderung, der jetzt von der Behindertenbeauftragten Beate Wirth und OB Margret Mergen (Foto: co) vorgestellt wurde, steht eine Broschüre zur Verfügung, die bei der Erkundung der Kurstadt hilft. » Weitersagen (co) - Mit dem neu aufgelegten Wegweiser für Menschen mit Behinderung, der jetzt von der Behindertenbeauftragten Beate Wirth und OB Margret Mergen (Foto: co) vorgestellt wurde, steht eine Broschüre zur Verfügung, die bei der Erkundung der Kurstadt hilft. » - Mehr