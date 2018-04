Ein Gernsbacher in Rom

Auch Bürgermeister-Stellvertreter Friedebert Keck und die Vorsitzende der CDU-Gemeinderatsfraktion, Frauke Jung, Stadtrat Stephan Iding sowie Reichentals Ortsvorsteher Bernhard Otto Wieland, jeweils mit Partnern, waren Teil der Reisegruppe. Micalizzi ist für drei Jahre Pressechef der Botschaft. Zu seinen Aufgaben gehört die politische Bewertung der italienischen Presselandschaft und die Erläuterung der Haltung der Bundesregierung für die italienischen Medienvertreter, heißt es in einem Pressebericht des CDU-Stadtverbands.

"Die Nach-Osterwoche mit Papstaudienz auf dem Petersplatz, eine Führung durch Rom mit dem Szeneviertel Trastevere, italienische Küchenkunst und Lebensart war ein ideales Zeitfenster für den seit langem versprochenen Besuch des Gernsbacher Wahl-Römers", bilanziert CDU-Vorsitzender Preis. Bei einem Empfang in den Räumen der Deutschen Botschaft erläuterte Micalizzi der Gernsbacher CDU-Reisegruppe seinen bisherigen Werdegang im diplomatischen Dienst, die Aufgaben einer Auslandsvertretung und die aktuelle Lage in Italien mit den Bemühungen um eine Regierungsbildung nach den Wahlen.

Die Botschaft Deutschlands für Italien ist streng gesichert mit Militärposten vor dem Eingang - wie bei allen touristischen Attraktionen in Rom. Die Papst-Audienz, bei der die Gernsbacher Gruppe eigens erwähnt wurde, war ein weiteres Ereignis der Romfahrt.

Obstwässerle aus Lautenbach im Gepäck

"Alle Wege führen nach Rom, also haben wir unsern ehemaligen Vorsitzenden an seiner Wirkungsstätte besucht und haben einen spannenden Einblick in die Aufgaben der deutschen Repräsentanz bekommen", wird Preis in der CDU-Mitteilung zitiert. Mehrere Tage in der italienischen Hauptstadt waren dicht gefüllt mit Gesprächen und Besichtigungen, vom Trevibrunnen über Colosseum und Sixtinischer Kapelle bis zum Pantheon. Als Gastgeschenk für Micalizzi gab es ein "Lautenbacher Obstwässerle", damit ein destillierter Gruß aus der Heimat in Rom bleiben kam.