Fröhlicher Empfang für "Papa Herbert" und seine Söhne

Bühl

Grundsanierung der Sparkasse Bühl (gero) - Die Sparkasse Bühl setzt voll und ganz auf ihren Standort in der Eisenbahnstraße und ihre elf Geschäftsstellen. Der Vorstand dokumentiert diese Absicht auch baulich. Allein 12,5 Millionen Euro investiert das Kreditinstitut in die Grundsanierung ihres Headquarters (Foto: Hammes).

Rastatt

Bezahlbarer Wohnraum Rastatt (dm) - Die Schaffung von sogenanntem bezahlbaren Wohnraum hat inzwischen einen Schwerpunkt in der Planung städtischer Wohnbaugrundstücke eingenommen. An Platanenstraße und Sandweierer Straße sollen zwei Wohnbauprojekte angegangen werden (Foto: fuv).

Rom

Schavan im Interview Rom (red) - Annette Schavan (Foto: Schürer) ist Botschafterin im Vatikan. Im Interview spricht sie über ihren Alltag, ihre Eindrücke von Papst Franziskus und ihre Zukunftspläne. Sie sagt auch, wie katholisch man sein muss, um beim Vatikan Botschafterin zu sein.

Bühl

Drei Mai-Wochen "Stadtradeln" Bühl (jo) - In Bühl ist 2018 wieder eine Reihe von Radaktionen geplant. Mitstreiter werden noch gesucht. Zum Auftakt des dreiwöchigen Wettbewerbs "Stadtradeln" wird sich OB Hubert Schnurr (Foto: jure/av) in den Sattel schwingen, wenn es am 2. Mai ins Naturschutzgebiet geht.