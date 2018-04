Feuerwehr-Führungstrio bleibt im Amt

Rheinmünster

Rheinmünster (red) - Nach dem Brand eines Dachstuhls in Söllingen schwebt die von der Feuerwehr gerettete Bewohnerin in Lebensgefahr. Entgegen der ersten Einschätzung der Polizei wurde auch ein Nachbarhaus beschädigt. Das Haus einer Familie ist nun unbewohnbar (Foto: Margull).

Baden-Baden

Baden-Baden (red) - Etwas zu leichtfertig hat ein Mann am Sonntagabend in Baden-Baden ein Streichholz entsorgt, mit dem er seine Pfeife angezündet hatte. Das glimmende Holz entzündete eine Zeitung, die auf dem Tisch lag, und diesen noch gleich mit. Die Feuerwehr löschte den Brand (Symbolfoto: red).