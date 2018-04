Mit Lette und Lingo gegen den bösen Wörterwichtel

Gaggenau

Projekte in Äthiopien Gaggenau (gut) - Ein herzlicher Empfang ist Herbert Walterspacher in Äthiopien gewiss. Als ehrenamtlicher Vorsitzender der 2006 gegründeten Stiftung "Pro fratre et amico" war der Bad Rotenfelser kürzlich auf seiner elften Inspektionsreise in Teilen Äthiopiens unterwegs (Foto: Walterspacher).

Baden-Baden

Flüchtlingsarbeit in Sinzheim Baden-Baden (red) - Der Arbeitskreis Flüchtlingshilfe Sinzheim besteht aus engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Sie helfen auf vielfältige Weise den in der Gemeinde Sinzheim untergebrachten Flüchtlingen. Wo der Staat an Grenzen stößt, sind die Ehrenamtlichen zur Stelle (Archivfoto: wiwa).

Malsch

Kindergarten umgezogen Malsch (hli) - Endlich ist Leben eingekehrt in die "Villa Federbach". Der Kindergarten Am Festplatz ist in das neu erstellte Jugend- und Familienzentrum mit Kindergarten umgezogen (Foto: fuv). Insgesamt sind es rund 100 Kinder, die sich auf sechs Gruppen aufteilen.

Baden-Baden

Raupenhalle wird Schutzhütte Baden-Baden (nie) - In den Schweigrother Matten soll noch in diesem Jahr ein Naturkindergarten mit Platz für 20 Kinder entstehen. Laut Vorschrift muss sich auf dem genutzten Areal eine Schutzhütte befinden. Dazu soll die sogenannte Raupenhalle umgebaut werden (Foto: Holzmann).