"Wir sind das Wohnzimmer der Region"

(vgk) - Schauspieler und Sänger Vico Torriani war schon Gast im Hotel und Gasthaus "Sternen" in Staufenberg. Auch Generalbundesanwalt Kurt Rebmann sowie sein späterer Amtskollege Kay Nehm genossen die Gastfreundschaft der Familie Ulrich. Heute steht neben den Gästen auch Karl-Willi Ulrich, genannt Charly, im Mittelpunkt. Er kann nämlich an diesem 14. April seinen 70. Geburtstag feiern. Sein Name ist eng mit dem Erfolg des Gasthauses verbunden.

Der "Sternen" kann zwischenzeitlich auf mehr als ein Jahrhundert badische Gastfreundlichkeit blicken. Es war eins der typischen Staufenberger Bauernhäuser, das 1824 im Oberdorf direkt an der Straße nach Baden-Baden gebaut wurde. Wann der damalige Besitzer die Schildgerechtigkeit erhielt, konnte nie genau festgestellt werden. Zumindest ist eine Dorfwirtschaft um 1895 nachgewiesen. Als Wirt wird ein Georg Nagel genannt. Ihm kaufte der Urgroßvater des Jubilars, Ferdinand Ulrich, von Beruf eigentlich Steinmetz, die Wirtschaft im selben Jahr ab. Vielleicht rührt daher die Affinität des Landesverbands der Steinmetze Baden-Württemberg für den "Sternen". Sie feierten unter anderem das 25-jährige Jubiläum ihres Landesverbands in dem Gasthaus. Ein gut sichtbar aufgestellter Granitobelisk, darauf vermerkt die Geschichte des Traditionshauses, erinnert noch heute an das Ereignis.

Zunächst wurde das Haus von Sohn Karl, von Beruf Metzger, weitergeführt. Dieser heiratete 1934 seine Gretel. Sie war von Beruf Köchin und ihr Ruf muss legendär gewesen sein. Der nächste in der Reihe begeisterter Gastronomen war Karl Ulrich, der Vater des Jubilars. Er verstand sich zudem auf das Brennen von Schnaps. Sein Pflaumenschnäpschen ist heute noch berühmt und begehrt.

Für Sohn Charly war es immer klar, dass er einmal den Betrieb übernehmen wird. Den Namen Charly erhielt der Jubilar während seiner Ausbildungszeit in "Katzenbergers Adler" in Rastatt. "Oma Katzenberger hat mich so getauft", erzählt Ulrich mit einem verschmitzten Lächeln und fügt hinzu: "In einer Küche muss es immer schnell gehen, Karl-Willi war einfach zu lang dafür."

1969 heiratete Charly Ulrich seine Bärbel. "Ich werde seit meiner Kindheit so gerufen", erklärt Barbara Ulrich. Die Kinder Martin und Christine wurden geboren. Auch Bärbel Ulrich kennt das Leben im "Sternen" von Kindesbeinen an. Beide waren 1971 bei der Betriebsübernahme bestens auf ihre Aufgabe vorbereitet. "Wir sind das Wohnzimmer der Region", zeigt sich Bärbel Ulrich stolz über den guten Ruf des "Sternen".

Mit jedem Inhaberwechsel ging eine Erweiterung oder ein Umbau des Gebäudes einher. So wurde einmal das Zimmerangebot erweitert, Duschen und Toiletten ein- oder das Gasthaus ausgebaut. Es war das erste Hotel in Gernsbach, dessen Gästezimmer über eigene sanitäre Einrichtungen verfügte. "Wir haben in den letzten drei Jahrzehnten 17 Umbauten vorgenommen und den Dorfgasthof zu einem modernen Hotel mit Restaurant ausgebaut", erzählt Charly Ulrich im BT-Gespräch. Sohn Martin und Schwiegertochter Britta setzten 2005 mit der Übernahme ihrerseits die Familientradition, jetzt in der fünften Generation, fort.

Bärbel und Charly Ulrich sind auch heute noch gerne Gastgeber. Für die Gäste zu kochen und gutes Essen zählen für ihn auch mit 70 Jahren noch zum Lebensinhalt. "Ich hoffe, es bleibt noch lange so", sagt das Geburtstagskind. Schließlich habe er sich erst jüngst zwei neue Kochkittel gekauft, ergänzt Charly Ulrich scherzhaft. Wenn heute Abend gefeiert wird, sitzen auch drei Enkelkinder sowie Oma Elfi Schiem mit am Tisch. Auch sie hat an diesem 14. April Geburtstag, es ist ihr 96.