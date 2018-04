Neuer Chef für Standort Obertsrot

(stj) - Dr. Thomas Schmidt heißt der neue Geschäftsführer von Mayr-Melnhof in Gernsbach. Der 53-Jährige hat den Posten im April von Hans-Joachim Stahl übernommen. Entsprechende BT-Informationen bestätigte Stephan Sweerts-Sporck, Pressesprecher des Konzerns, der seinen Hauptsitz in Wien hat. Schmidt wurde in Weinheim (Baden-Württemberg) geboren, ist Doktor der Chemischen Technologie, verheiratet und hat vier Kinder. Der neue Chef der Kartonfabrik in Obertsrot sei seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Papierindustrie beschäftigt, davon mehr als zehn Jahre in der Werksleitung. Zuletzt war Schmidt Direktor Operations bei UPM (Werke Ettringen und Schongau).

Der neue Mann an der Spitze von MM in Gernsbach tritt in die Fußstapfen von Hans-Joachim Stahl, der die Geschicke der Kartonfabrik seit 2006 geleitet hatte. Mayr-Melnhof Karton ist eigenen Angaben zufolge der weltweit größte Hersteller von gestrichenem Recyclingkarton mit einer wachsenden Position in Frischfaserkarton. Gernsbach ist einer von sieben europäischen Standorten, die eine Jahreskapazität von mehr als 1,7 Millionen Tonnen Karton erzeugen.