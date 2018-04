"Steigende Tendenz"

Die Gemeinden Rastatt-Förch, Kuppenheim, Gaggenau-Selbach und große Teile der Stadt Gernsbach, aus denen sich der Wasserversorgungsverband Vorderes Murgtal zusammensetzt, sind nach wie vor von PFC im Trinkwasser betroffen. Die Nanofiltrationsanlage, die 2010 zum Zwecke der zentralen Trinkwasserenthärtung in Betrieb ging, filtert das vorhandene PFC aus dem Grundwasser heraus. Dadurch entstehe ein Konzentrat, das in den Gewerbekanal in Kuppenheim abgeleitet wird. Das Trinkwasser, das der Wasserversorgungsverband seinen Verbrauchern liefert, entspricht nach wie vor der Trinkwasserverordnung, betont der Verband. PFC sei nur noch in sehr niedrigen Konzentrationen, deutlich unterhalb der gesundheitlichen Leit- und Orientierungswerte, nachweisbar. "Die PFC-Werte im Grundwasser schwanken stark. Derzeit ist eine leicht steigende Tendenz festzustellen", erklärt der Wasserversorgungsverband: Experten beschäftigen sich bereits mit den möglichen Ursachen, auch um mögliche Konsequenzen zu bewerten. Mit einer höheren Belastung sei jedoch nicht dauerhaft zu rechnen.

Unabhängig von den derzeit erhöhten Messwerten befinde sich der Wasserversorgungsverband intensiv in der Vorbereitung, eine Ersatzwasserversorgung aufzubauen, unter anderem durch Querverbünde mit anderen leistungsfähigen Wasserversorgern. Für Kuppenheim sei mit einer Umsetzung bereits im Jahr 2018 zu rechnen, für Gernsbach befinde sich das Projekt aktuell in der Planung.