"Ein Meter geballte Energie" triumphiert bei "The Voice Kids"

Gernsbach/Berlin - Zauberhafte Balladen und rockige Klassiker, perfekt abgestimmt mit aufwendigen Bühnenbildern samt Tänzern - was die blutjungen Talente beim Finale der Sat.1-Sendung "The Voice Kids" ablieferten, kam dem professionellen Showbusiness ganz schön nahe. Auch Coach Max Giesinger ist sich sicher: "Man könnte jeden von euch in das Finale der Erwachsenen stellen und niemand würde es gesanglich merken!" Über dieses große Kompliment durfte sich auch die Gernsbacherin Oliwia Czerniec freuen, die am Sonntagabend in Berlin mit ihren acht Mitstreitern um den begehrten Titel kämpfte.

Ganz reichte es jedoch nicht für die 13-Jährige. Dennoch war sie mit sich und ihrem Abschneiden "zufrieden". Am Schluss durfte die zehnjährige Anisa jubeln. Das nur 90 Zentimeter kleine Mädchen konnte ihr Glück kaum fassen. Dank des sogenannten "Steal Deals" der vorherigen Runde zog Oliwia als eines der drei Talente des Teams Mark in das Finale ein. Mark Forster sei sowieso von Anfang an ihr Favorit unter den Coaches gewesen. Schon allein deshalb ging für die Schülerin des Goethe-Gymnasiums ein Traum in Erfüllung, als sie am Sonntagabend gemeinsam mit dem deutschen Sänger auf der Bühne stehen durfte. Wie selbstverständlich tanzte sie gelassen zu dem treibenden Rhythmus des Michael-Jackson-Hits "Bad".

Dass die Freude größer war als die Nervosität, wie die 13-Jährige erzählte, war ihr anzusehen. Nach der Gruppenperformance folgten Schlag auf Schlag die Soli, bei denen Oliwia als Erste unter ihren Teamkollegen ins Rennen ging. Hierbei stellte die junge Musikerin wieder nicht nur ihr gesangliches Talent unter Beweis, sondern verzauberte auch mit einer gefühlvollen Begleitung am Klavier. Das Lied "What I've done" von der Rock-Band Evanescence eignete sich aber auch perfekt, um von der Kraft und Energie des jungen Mädchens, das sich schon den Spitznamen "Rock-Girl" gesichert hatte, überzeugt zu werden.

Damit konnten allerdings auch ihre Mitstreiter Anisa alias "ein Meter geballte Energie" und "Heavy-Metal-Klaas" ordentlich punkten. Dementsprechend schwer tat sich Coach Mark bei der Entscheidung. Letztendlich entschied er sich für die zehnjährige Anisa, die dann mit den Talenten Santiago und Benicio aus den anderen Teams auf die Unterstützung der Zuschauer hoffen musste. Als kleine Eiskönigin sang sie sich mit dem Disney-Song "Let it go" in die Herzen des Publikums und sicherte sich so die meisten Anrufe samt Sieg. "Anisa gilt unter uns Teilnehmern als absolute Favoritin", hatte Oliwia schon im Vorfeld mit Hinblick auf das Finale erwähnt.

Alles in allem ist die junge Murgtälerin mit ihren einzelnen Auftritten und den gesammelten Erfahrungen glücklich. Und wer weiß, wohin die Reise noch führen wird, denn schließlich machte schon einmal ein Badener, Max Giesinger, trotz seines verpassten Sieges Karriere nach "The Voice". "Du wirst mit deinem Multitalent auf jeden Fall eine tolle Musikerin werden", motivierte Coach Mark Forster die Murgtälerin Oliwia Czerniec, weiter Musik zu machen.

Zur öffentlichen After-Show-Party lädt Familie Czerniec am Sonntag, 22. April, ab 16 Uhr wie schon während der TV-Ausstrahlungen ins Restaurant "Syrtaki" in Gernsbach ein. Dabei ist ein kleines Konzert der jungen Sängerin geplant. Eine Tischreservierung sei sinnvoll, rät die Familie.