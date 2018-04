Bürger wünschen sich einen Erholungspark

(dpa) - Mit einer deutschlandweiten Aktion ruft der Naturschutzbund NABU Bürger zum Insektenzählen auf. Dadurch sollen die Menschen mehr über die Vielfalt der Tiere und ihre Bedeutung für die Umwelt erfahren. In zwei Phasen sollen 16 Arten gezählt werden (Foto: dpa). » - Mehr

(red) - Aktuellen Messungen zufolge weisen auch Böden und Brunnen in Niederbühl, Rauental und der Münchfeldsiedlung PFC-Verunreinigungen auf. Das Landratsamt Rastatt empfiehlt den Bürgern deshalb, ihre Gärten nicht mit Grundwasser zu gießen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Ottersweier