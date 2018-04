50 000 Euro sind gezeichnet

(lsw/vn) - Aggressive Patienten machen den Kliniken im Südwesten zu schaffen. Viele Häuser setzen bereits auf Sicherheitsdienste. Soweit ist es beim Klinikum Mittelbaden noch nicht, doch vor allem die Mitarbeiter der Notaufnahme in Rastatt leiden unter Attacken (Foto: dpa/av). » - Mehr

(vo) - Mehr Passagiere am Flughafen und neue Gewerbeansiedlungen haben dem Baden-Airpark im vergangenen Jahr ein verbessertes operatives Ergebnis beschert. Das Betriebsergebnis lag bei 3,67 Millionen Euro, wie Geschäftsführer Manfred Jung sagte (Foto: dpa). » - Mehr

(ham) - Für Poker-Superstar Daniel Negreanu sind die Asse auf dem Tisch klar verteilt. Der Kanadier gibt eine klare Antwort, wer die aktuelle Nummer eins weltweit im "No Limit Hold′em" ist: Der Gernsbacher Steffen Sontheimer (Foto: pr) sei vermutlich "derzeit der Beste"! » - Mehr

Bühl