Älteste Kapelle im Blasmusikbezirk Murgtal

Derzeit gehören dem Verein 55 aktive Musikerinnen und Musiker in der Gesamtkapelle an sowie 20 Zöglinge in Ausbildung, insgesamt hat der Verein 325 Mitglieder. Das ganze Jahr durch umrahmt die Kapelle kirchliche, gemeindliche und auch Veranstaltungen anderer Vereine und ist ein wichtiger Kulturträger am Ort, schreibt der Musikverein. Aber auch zahlreiche eigene Aktionen finden 2018 statt, zu denen zum Mitfeiern eingeladen wird. Bereits im Januar gedachte man in einem Dank- und Gedenkgottesdienst aller Verstorbenen, im März gab es einen großen Ehrungsabend sowie die Jahreshauptversammlung.

Am Samstag und Sonntag, 28. und 29. April, finden unter dem Motto "#1843 Jubiläumskonzerte - Musik - Bilder - Erinnerungen" zwei Konzerte statt, die für die Ohren und die Augen ein Erlebnis werden, verspricht der Verein. Am 1. Mai wird ein Jubiläumsbaum am Mosesbrunnen gestellt, an dem Platz, an dem früher zahlreiche "Standkonzerte" stattfanden.

Ein weiteres großes Highlight wird das Jubiläums-zeltfest im Murggarten vom 20. bis 23. Juli. Freitags kommen die "Dorfrocker" ins Murgtal, samstags ist ein "Sommerstad'l" geplant. Für den Sonntag sind ein Festgottesdienst, Umzug und Blasmusik mit viele befreundeten Kapellen geplant, montags ist traditioneller Festausklang "wie es früher einmal war".

Weiter geht es am 8. September mit einem musikalischen Sommerabend. Am 16. Dezember startet der Weihnachtszauber. "Spiele, wem Musik gegeben, das ist Freude - das ist Leben" - so lautete ein alter Musiker-Wahlspruch, der laut Musikverein auch heute und hoffentlich noch lange in Forbach Gültigkeit hat.