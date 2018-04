Gemeinsames Mittagessen ist "der Renner"

Stuttgart / Rastatt



Razzien im Rotlichtmilieu Stuttgart/Rastatt (lsw) - Mit einer bundesweiten Razzia im Rotlichtmilieu ist die Polizei gegen Zwangsprostitution von Thailänderinnen vorgegangen. In einem Rastatter Bordell sind sieben Frauen festgenommen worden. Darunter seien sechs Prostituierte und eine Frau, die per Haftbefehl gesucht wurde (Foto: dpa).