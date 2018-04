39 Stockwerke in voller Montur

Was ist Ziel dieses Wettkampfs?

Ziel ist es, unter angeschlossenem Atemschutzgerät im Trupp, also beide zusammen, die 39 Stockwerke des Park Inn Hotels am Alexanderplatz in Berlin zu erklimmen. Mit 1012 Zimmern und Suiten auf 37 Etagen und einer Gebäudehöhe von 150 Metern ist das Park Inn das zweitgrößte Hotel Deutschlands und somit auch das höchste Hotel Berlins. Man muss in voller Einsatzkleidung die 770 Stufen bezwingen - dies entspricht 39 Stockwerken. In maximal zehn Minuten müssen die Teilnehmer den 20. Stock und zuvor die 300 Meter lange Strecke vom Start bis zum Hoteleingang hinter sich gebracht haben. Wer dies nicht schafft, wird disqualifiziert. Ab diesem Stockwerk gibt es keinen Zeitdruck mehr. Oben wird die Zeit gestoppt. Bis zum Ende des Wettkampfs kann es eine lange Zeit der Ungewissheit sein: Erwartet werden bis zu 400 Teams.

Wer hatte die Idee zur Teilnahme?

Pascal Metz hat von dem Stairrun über Facebook erfahren. Bei der Suche nach einem Partner wurde er gleich bei Roman Huber fündig. Huber hatte die Idee, das Vorhaben mit einem Spendenlauf zu verbinden. Recht schnell wurde er auf den Verein "Paulinchen" aufmerksam. Dieser wurde 1993 gegründet, um Familien nach Verbrennungs- und Verbrühungsunfällen ihrer Kinder zu beraten, bei Problemen in der Rehabilitationszeit zu helfen sowie präventiv auf die Unfallursachen hinzuweisen. Gründerinnen des gemeinnützigen Vereins sind Dr. Gabriela Scheler und Adelheid Gottwald. Sie haben erlebt, dass ihre Kinder erst durch Zufälle in die Behandlung von spezialisierten Ärzten kamen. Aus dieser Erfahrung heraus gründeten sie Paulinchen, damit andere eine Anlaufstelle in jeder Phase nach dem Unfall haben.

Wie bereiten sich Huber und Metz vor?

"Seit Anfang März trainieren wir nun schon darauf", berichten die beiden. Zum einen auf dem Mahlbergturm bei Freiolsheim, zum anderen in einem Fitness-Studio in Rastatt. Oft würden sie dort von Besuchern komisch angeschaut. Schließlich sieht man nicht alle Tage, dass dort Feuerwehrleute in voller Montur trainieren gehen. Am häufigsten wurden sie gefragt, ob es denn brennt und man weiter trainieren kann.

Welche Chancen rechnen sich die Freiolsheimer aus?

"Wir versuchen, so schnell wie möglich dort hoch zu kommen. Unser eigenes Ziel ist es, einfach dabei gewesen zu sein", sagen die beiden. "Man lernt viele neue Leute kennen, kann Erfahrungen mit Feuerwehren aus ganz Deutschland und der Welt austauschen, man sieht, wie viele Kameraden noch so verrückt sind, dies durchzuziehen und für den einen oder anderen ist es eine Veranstaltung, bei der man selbst seine körperlichen sowie psychischen Grenzen erfahren kann. Wir machen dort mit getreu dem Motto ,Dabeisein ist alles.'"