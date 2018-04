Elektrobus getestet Baden-Baden (hez) - Ein reiner Elektrobus war in den vergangenen Tagen in der Kurstadt unterwegs: Die Verkehrsbetriebe testeten ein aus Regensburg ausgeliehenes Fahrzeug. Dieses Modell will man für die beliebte Rundfahrt-Linie 208 in Baden-Baden anschaffen (Foto: Zorn). » Weitersagen (hez) - Ein reiner Elektrobus war in den vergangenen Tagen in der Kurstadt unterwegs: Die Verkehrsbetriebe testeten ein aus Regensburg ausgeliehenes Fahrzeug. Dieses Modell will man für die beliebte Rundfahrt-Linie 208 in Baden-Baden anschaffen (Foto: Zorn). » - Mehr