Frühe Kampagne erfolgreich gemeistert

Elchesheim



Neue Dirigentin für "Rheinlust" Elchesheim-Illingen (HH) - Die Herren des Männergesangvereins "Rheinlust" haben sich bei der Neubesetzung der Chorleitung wieder für eine Frau entschieden (Foto: HH). Die Wahl fiel auf die in Russland geborene Musikerin Valentina Gatsenbiler, die seit 1996 in Deutschland lebt.