KSC-Nachwuchs schlägt Basel 4:0

Loffenau (rag/red) - Zum zwölften Mal haben der TSV Loffenau und der Förderverein Jugendfußball Loffenau ein Qualifikationsturnier für den "Cordial-Cup" ausgerichtet. Am Wochenende spielten auf dem Loffenauer Sportplatz 28 Mannschaften um die Turniersiege in den Altersklassen U13 und U11. Die Veranstalter zeigten sich mit dem Verlauf des "Audi-Zentrum-Baden-Baden Cups" sehr zufrieden. Die Organisatoren und die routinierte Turnierleitung um Wilfried Herb und Peter Grässle heimsten wieder viel Lob ein. Auch das Wetter spielte mit, und so sahen die Zuschauer motivierte Spieler und spannende wie attraktive Jugendspiele.

Am Samstag zeigten die jungen Kicker der U13 ihr Können. Hochkarätige Mannschaften traten an wie der SSV Reutlingen, der FC Freiburg St. Georgen und die Old Boys Basel. Die Schweizer gelten bereits als Stammgast in Loffenau. Das Finale gewann der SSV Reutlingen souverän gegen die SpVgg Neckarelz mit 3:0. Um Platz drei kämpften JFV Straubenhardt und der Karlsruher SV. Durch ein 2:3 im Neun-Meter-Schießen sicherte sich der KSV Bronze.

Bei den bis zu Elfjährigen setzte sich der Karlsruher SC gegen Old Boys Basel im Finale mit 4:0 klar durch. Den dritten Platz erkämpfte sich der TuS Makkabi Frankfurt gegen die SG Siemens Karlsruhe dank eines 3:2. Mit den beiden Traditionsklubs und ehemaligen Bundesliga-Vereinen vom SSV Reutlingen und Karlsruher SC setzten sich letztendlich auch die beiden spielstärksten Teams durch. Sie sicherten sich nicht nur den begehrten Wanderpokal für den Turniersieg in Loffenau, sondern vor allem die Tickets für das Finale des "Cordial-Cups", einem der größten Jugendturniere in Europa, das an Pfingsten in den Kitzbühler Alpen stattfindet.

Dort dabei ist auch die U11 der SG Loffenau-Hörden. Der Nachwuchs aus dem Murgtal trifft dabei in den Gruppenspielen unter anderem auf die Jungstars des niederländischen Vorzeigeklubs Ajax Amsterdam.