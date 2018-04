Gänse sitzen auf dem Trockenen Gaggenau (uj) - Sprichwörtlich auf dem Trockenen sitzen die Gänse des gleichnamigen Brunnens auf dem Bahnhofplatz in Gaggenau. Das Wasserspiel als Ersatz für den alten, maroden Gänsebrunnen war im Oktober 2015 eingeweiht worden. Und jetzt ist es funktionslos. Seit der Winterpause war das Spiel noch nicht in Betrieb. (uj) - Sprichwörtlich auf dem Trockenen sitzen die Gänse des gleichnamigen Brunnens auf dem Bahnhofplatz in Gaggenau. Das Wasserspiel als Ersatz für den alten, maroden Gänsebrunnen war im Oktober 2015 eingeweiht worden. Und jetzt ist es funktionslos. Seit der Winterpause war das Spiel noch nicht in Betrieb. Warum? Das wollte Heinz Adolph (FWG) in der Gemeinderatssitzung am Montag wissen. Anscheinend ist etwas defekt, antwortete Bürgermeister Michael Pfeiffer. Konkret handelt es sich um die Wasserpumpe. Vergangene Woche sollte das Wasserspiel in Betrieb genommen werden. Doch das Einschalten schlug fehl, es lief kein Wasser. Die Pumpe hat ihren Dienst quittiert. Und das nach gerade einmal zwei Jahren. Wobei im Winter ja sowieso Ruhe herrscht. "Das ist wie mit einem Montagsauto", zitiert die städtische Pressesprecherin Judith Feuerer den zuständigen Sachbearbeiter. Eine neue Pumpe ist bestellt. In acht bis zehn Tagen sollte der Gänsebrunnen funktionsfähig sein. Das Wasserspiel mit Sprudler-Töpfen hat eine Fläche von etwa 70 Quadratmetern. Die vom Bildhauer- und Steinmetzbetrieb Huber Art restaurierten bronzenen Gänse haben im und am Wasserspiel eine neue Heimat gefunden. Die Erben der Gänsebrunnen-Künstlerin Gudrun Schreiner hatten seinerzeit grünes Licht für die neue Verwendung der bronzenen Figuren gegeben. Schreiner hatte die Gänse vor mehr als 30 Jahren kreiert. Sie waren vor der Wiederverwendung auf Vordermann gebracht worden.

