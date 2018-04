Schüler fertigen ihre eigenen Flaschenöffner

Gernsbach - 54 Aussteller haben sich gestern bei der achten Ausgabe der Ausbildungsmesse unter dem Motto "Superjob - Ausbildung zum Anfassen" in der Stadthalle präsentiert. Die Anzahl an Ausbildungsberufen war groß, es gab viel Spannendes aus dem jeweiligen Arbeitsalltag zu erfahren. Im Eingangsbereich wurde man von einer "Baustelle" der Firma Reif begrüßt, ein Bagger zum Ausprobieren stand bereit. Anpacken durften die Messebesucher auch am Stand der Firma Reichert aus Sinzheim. Im Freibereich der Messe konnten Interessierte selbst Flaschenöffner aus Hydraulikschlauch-Endstücken pressen.

Das tat unter vielen anderen der 14-jährige Silas Mangler, der in die achte Klasse der Merkurschule in Ottenau geht. Unter Anleitung des Auszubildenden Robin Walter fertigte der Werkrealschüler seinen eigenen Öffner. "Wir wollten einfach mal schauen, wie die Presse funktioniert und haben uns alles erklären lassen", betonte der Schüler. Reichert-Mitarbeiter Rainer Hürst hatte das Endstück im Vorfeld so ausgefräst, dass Mangler und seine Mitschüler das Werkstück zu Hause zum Flaschenöffnen verwenden können.

Bereits eineinhalb Stunden vor dem offiziellen Messebeginn um 15 Uhr gab es keine Parkplätze mehr im direkten Umfeld der Stadthalle. An vielen Ständen herrschte großer Andrang - so auch am Stand des Badischen Tagblatts. Der Verlag präsentierte seine vielfältigen Ausbildungsberufe, vom Volontär über den Mediengestalter bis hin zu Medienkaufleuten.

"Der Besucherzuspruch ist im Vergleich zum Vorjahr aber weniger geworden", meinte Andre Hürst. Der Auszubildende vom Autohaus Haitzler ist aktuell im dritten Lehrjahr und vermittelt den Messebesuchern mit Hilfe eines Motorenquerschnitts Einblicke in seine Arbeit als Kfz-Mechatroniker. Getreu dem Messemotto konnte man einzelne Teile anfassen und bekam an einem originalgetreuen Nachbau veranschaulicht, wie ein Motor funktioniert.

Im wahrsten Sinne des Wortes "der Renner" war aber ein anderes Element am Stand des Autohauses. Mit Hilfe einer Virtual-Reality-Brille und eines Controllers hatten die - meist noch nicht über einen Führerschein verfügenden - Messebesucher die Möglichkeit, selbst eine virtuelle Autofahrt mitzuerleben. Wie man bei einem Messerundgang deutlich vernehmen konnte, kam das futuristische Feature bei der jungen Zielgruppe sehr gut an.

Im Hallen-Inneren lockte der Geruch von frischem Popcorn. Dieser kam jedoch nicht von einem Kino auf Mitarbeitersuche, sondern vom Stand der Handelslehranstalt Gernsbach. Vertreter der Schülergenossenschaft Eventure verteilten die Leckerei an interessierte Besucher. Lehrerin und Eventure-Vorstandsmitglied Elisa Cabo erklärte: "Wir bieten das Popcorn schon seit mehreren Jahren an. Die Resonanz darauf ist immer sehr positiv, wir hoffen natürlich darauf, dass sich auch viele Schüler für unsere Angebote interessieren und dann nach der Haupt- oder Realschule zu uns kommen."

Die Klasse 9c der Realschule Gernsbach kümmerte sich um die Verpflegung der Gäste. 24 Schüler verkauften im Fünf-Schicht-Betrieb (Schichten à 90 Minuten) Brezeln, Kaffee und Kuchen sowie kleine Snacks. Organisiert hatte den Einkauf und die Planung die schuleigene Catering-AG.

Wie in den vergangenen Jahren auch, stellte die Stadt Gernsbach die Stadthalle wieder kostenlos als Veranstaltungsort zur Verfügung. Organisiert wurde die achte Ausbildungsmesse erneut von der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt und der IHK Karlsruhe, die in diesem Jahr zum ersten Mal auch ein Elternforum anboten, sowie von der Realschule Gernsbach, dem Unternehmen Glatfelter, dem Mercedes-Benz Werk Gaggenau und der Volksbank Baden-Baden Rastatt.