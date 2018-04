Abenteuer Schülergenossenschaft

Gernsbach - Eventure: So nennt sich die am 16. Dezember 2014 gegründete Schülergenossenschaft der Handelslehranstalt Gernsbach (HLA). Der Name der Genossenschaft ist eine von Schülern vorgeschlagene Kombination der englischen Wörter Event (Veranstaltung) und Adventure (Abenteuer). Geschäftszweck der Genossenschaft ist die Planung, Durchführung und kaufmännische Abwicklung von Veranstaltungen und Projekten an der HLA.

"Wir haben die Genossenschaft gegründet, um die Schüler ein Stück weit an die Realität heranzuführen. Genossenschaften sind leider nicht Thema der Lehrpläne", erklärt Lehrer Martin Strauß. Er selbst sitzt seit der Gründung im Vorstand von Eventure. Dieser setzt sich aus zwei Lehrkräften der HLA und einem Schüler zusammen.

Lehrer im Vorstand, "aber nicht die Bosse"

Seit diesem Schuljahr gehören die Sport- und Englisch-Lehrerin Elisa Cabo sowie die Schülerin Selenay Sagici dem Vorstand an. Jedes Jahr setzen sich die aktiven Mitglieder von Eventure neu aus den Schülern der Klasse BK1W2 des Berufskollegs 1 zusammen. Immer montags haben die Genossenschaftler zwei Doppelstunden Zeit, um die Eventure-Projekte zu planen und andere anstehende Aufgaben zu erledigen. Die Arbeit in der Schülerfirma ist fester Bestandteil des Berufskollegs. Aktuell hat Eventure 30 aktive Mitglieder. Insgesamt sind es 120 Genossinnen und Genossen. Dies zeigt, dass auch ehemalige Schüler der HLA als Alumni in Kontakt mit der Murgtäler Juniorenfirma bleiben und sich ihre Anteilsscheine mehrheitlich nicht auszahlen lassen. Jeder Schüler, der Mitglied bei Eventure werden möchte, muss einen solchen Schein im Wert von fünf Euro unterzeichnen.

Kevin Keck, der zum Personal von Eventure gehört, kümmert sich beispielsweise um die Einladung zur Mitgliederversammlung der Genossenschaft. Am 18. Dezember des vergangenen Jahres wurden auf dieser Versammlung die Schüler Lara Owie, Jannik Schweikert und Ramasan Saltaef in den Aufsichtsrat gewählt.

Wichtig ist Cabo und Strauß zu betonen, dass die Lehrer bei Eventure zwar im Vorstand, "aber nicht die Bosse" sind. "Es war auch für mich neu, den Schülern so viele Freiräume und Verantwortung abzugeben, aber nur so können die Schüler neue Erfahrungen machen", erklärt Lehrerin Cabo. Und die Schüler zahlen das in sie gesetzte Vertrauen mit Auszeichnungen und Preisen zurück. Unter anderem erhielt Eventure bei einem Workshop zum Thema "Nachhaltiges Wirtschaften" im November 2016 in Stuttgart 500 Euro Preisgeld. Nicht nur deshalb bezeichnet Strauß die Genossenschaft als "eine Erfolgsgeschichte. Das treibt uns an, das Ganze künftig auszudehnen".

Für das kommende Schuljahr ist die Gründung eines Tochterunternehmens für Schüler der Wirtschaftsschule geplant. Im Rahmen dieses Projekts sollen Lebensmittel auf dem Wochenmarkt verkauft werden. Ziel ist es, dass die Schüler Praxiserfahrungen sammeln und kaufmännische Grundkenntnisse erwerben können. Am 19. April waren Keck und Sagici mit ihren Lehrern in Kornwestheim beim Verbandstag des baden-württembergischen Genossenschaftsverbands. Laut Strauß für die Schüler eine Möglichkeit, sich ins echte Verbandsleben einzumischen.

Für Schülerin Selenay war der Verbandstag "sehr interessant". Unter all den Männern in Anzügen hat "man sich irgendwie besonders gefühlt", erklärt die Vorständin einer der zehn anwesenden Schülergenossenschaften. Ihr Mitschüler Kevin war von der Vielfalt des genossenschaftlichen Spektrums überrascht. So verkaufen die anderen Schülergenossenschaften beispielsweise Textilien, Taschen, Obst und weitere Lebensmittel.

"In Zeiten des Raubtierkapitalismus sind Genossenschaften aktueller denn je", betont Strauß und verweist darauf, dass die Schülergenossenschaft auf den Erfolg jedes einzelnen Schülers bedacht sei. Bei den zahlreichen Veranstaltungen, die Eventure bereits organisiert hat (zum Beispiel Sporttage, Unternehmensforen oder Blutspende-Aktionen), machen die Schüler immer wieder neue Erfahrungen und erleben so ständig neue Abenteuer. Der Name ist also Programm.

www.eventure-schulfirma.de