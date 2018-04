Effizientere Struktur im Ortsverband Murgtal

Sie haben Beate Benning-Gross und Eric Peplau abgelöst, die sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatten. "Ihr umfangreiches Engagement für Aufgaben außerhalb des Ortsverbands, wie zum Beispiel in den Gemeinderäten von Gernsbach und Gaggenau, führten unter anderem zu dieser Entscheidung", informieren die Grünen in einer Mitteilung. Jutta Merkel wurde erneut für die Kassenführung bestätigt; Stefan Hubertus ist neben seiner Funktion als neuer Sprecher weiter als Schriftführer des Ortsverbands im Einsatz.

Als erster Geschäftsantrag unter der neuen Führung wurde das Anliegen der Bürgerinitiative Giftfreies Gernsbach (BiGG) zur Dekontaminierung des Pfleiderer-Areals in die Tagesordnung aufgenommen und diskutiert. Der neue Vorstand habe ein Meinungsbild ermittelt, das mit eindeutiger Mehrheit die Forderung nach einer Komplettsanierung des unter anderem mit Quecksilber und Arsen vergifteten Geländes ergab. Damit unterstützt der Grüne Ortsverband Murgtal die Forderung der BiGG: "Das Gift muss raus! Gernsbach muss giftfrei werden."

In Zukunft werde der Vorstand des Grünen Ortsverbands eine neue, effizientere Struktur umsetzen, heißt es in der Mitteilung weiter: Das Fachwissen der einzelnen Mitglieder in den jeweiligen Politikbereichen soll gebündelt werden, um den Ortsverband, dessen Zuständigkeit von Bischweier bis nach Forbach reicht, noch schlagkräftiger zu machen. Dafür werden in nächster Zeit offizielle Sprecher für die einzelnen Fachgebiete zugeordnet.

Der neue Vorstand diskutiert bereits weitere Ideen zu Themen wie PFC-freies Grundwasser, Feinstaub, Ausgleichsflächen im Naturschutz, emissionsarme Verkehrsführung von Rastatt bis Forbach, Schienenverkehr ins Murgtal und die Anbindung an den Nationalpark Schwarzwald. Damit gelte das Motto der vergangenen Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen auch wieder für die Grünen in unserer Region. "Und das ist erst der Anfang", kündigen Pawlitschko und Hubertus im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt an.