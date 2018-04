60 Meter Radweg für schlappe 520 000 Euro

Baden-Baden

Baden-Baden

Sperrung bis Ebersteinburg Baden-Baden (red) - Wegen Sanierungsarbeiten ist die Kreisstraße zwischen der Förcher Kreuzung und Ebersteinburg von Montag, 7. Mai, an voraussichtlich drei Wochen lang voll gesperrt. In dieser Zeit findet der zweite Abschnitt der Sanierung der Kreisstraße K3711 statt (Foto: av).

Bühl

Bühl

Konventionelle Unterkunft Bühl (gero) - Der Gemeinderat entschied sicht bei der Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft für einen Plan B: Konventioneller Neubau anstatt Modulbauweise durch einen Generalunternehmer. Über die Fassadengestaltung ist aber noch nicht das letzte Wort gesprochen (Foto: A+S).

Rastatt

Rastatt

Erste Platanen für Kaiserstraße Rastatt (red) - Die Transparente am Bauzaun der oberen Kaiserstraße in Rastatt hatten es angekündigt: "Wer andern eine Grube gräbt, pflanzt sicher einen Baum". Am Mittwoch war es nun so weit: zwei Tieflader brachten die ersten vier, neun Meter hohen Platanen (Foto: Stadt Rastatt).