Drei Dutzend Formationen in der Innenstadt

Gaggenau (red) - Über 30 Gruppen sind für die Premiere von "Gaggenau tanzt" am Freitag, 4. Mai, gemeldet. Von 17 bis nach 21 Uhr zeigen drei Dutzend Formationen in der Innenstadt die unterschiedlichsten Tanzrichtungen - Folklore, Squaredance, Line Dance, Showtanz und vieles mehr. Die Besucher sind nicht nur zum Zuschauen eingeladen, sondern auch, hier und da neue Tanzschritte auszuprobieren. In der Hauptstraße, auf dem Marktplatz und vor der Kirche St. Josef präsentieren sich zeitgleich Tanzgruppen aus Gaggenau, dem Murgtal und der weiteren Region. An verschiedenen Plätzen geben die Tänzer von Romina Becker Einblicke in Improvisationskunst und Tanzperformance. Dietmar und Nela Ehrentraut aus Durmersheim präsentieren um 20 Uhr ihre legendäre Boogie Woogie-Show, die auf Youtube millionenfach angeklickt wurde. Aus Karlsruhe reisen Paare der großen Lindy-Hop-Community an, um ab 18.30 Uhr den beliebten Swing-Tanz aus den zwanziger bis vierziger Jahren zu zeigen. Lindy Hop ist Tanzen wie in amerikanischen Schwarz-Weiß-Filmen. Teilnehmer können sich auf mitreißende Musik, eine Prise Coolness, Improvisation und viel Spaß einstellen, so die Stadtverwaltung. Argentinischen Tango wie in Buenos Aires können Zuschauer und Tanzbegeisterte ab 20.15 Uhr bei der Open Air Milonga von Tango Cariño erleben. Als Glanzlicht erwartet die Zuschauer eine Vorführung von Maria Wairich, Leiterin des Tango-Clubs Tango Cariño in Baden-Baden, Karlsruhe und Rastatt, und dem Gasttänzer Daniel Rodriguez aus Buenos Aires. Bei der anschließenden Milonga kann sich dann jedermann unter freiem Himmel dem Rhythmus des Tango hingeben. Das vorhandene Gastronomie-Angebot wird beispielsweise durch das Team "Roter Bus" und den VFB Gaggenau erweitert. Der Einzelhandel lädt zum Einkaufsabend bis 22 Uhr mit Aktionen. Für Kinder ist bis 20 Uhr das Spielmobil vor Ort. Die Hauptstraße zwischen Fußgängerzone und Murgtal-Center wird an diesem Tag voraussichtlich von 13 bis 23 Uhr gesperrt. Bei Regen fällt "Gaggenau tanzt" aus. Der Einkaufsabend sowie weitere Aktionen können auf jeden Fall stattfinden. Die einzelnen Programmpunkte stehen unter www.gaggenau.de

