Die "grünen Lungen" im Blick

Gaggenau - "Stadt im Grünen" -so wirbt Gaggenau gerne für sich. Doch wie sieht es in der Realität aus? Innenverdichtung hier, Baugebiete dort, neue Gewerbeflächen, Straßen: Über den Sachstand will die Stadtverwaltung in der nächsten Sitzung des Gemeinderats informieren.

Es sind zwei verschiedene Fachbereiche - aber letztlich bilden sie das, was man "grüne Lunge" bezeichnen kann. Zum einen die Grünflächen im Siedlungsgebiet zum anderen die Flächen außerhalb der geregelten Bebauung, also in "Feld und Flur".

Bei den Grünflächen im Stadtgebiet handelt es sich im Wesentlichen um Freizeit- und Erholungsflächen, das sogenannte "Straßenbegleitgrün", die Friedhöfe und unbebaute Grundstücke. Die Pflege all dieser Flächen soll schrittweise umgestellt werden, erläutert die Stadtverwaltung: Ziel ist es, größeren Artenreichtum zu bekommen, sprich: Die Grünflächen ökologisch aufzuwerten. Grundlage ist hier der Beitritt zum Bündnis für biologische Vielfalt im Jahr 2016.

"Feld und Flur": Mit der Mindestflurkonzeption (siehe Stichwort) wurde 2003 ein Grundstein gelegt "für nachhaltige und naturverträgliche Landschaftspflege", berichtet die Verwaltung, "so kann die Vielfalt der Arten und die Erhaltung unserer Kultur- und Nutzlandschaft gefördert werden." Ein wichtiger Baustein sei dabei die Entwicklung der Ausgleichsflächen für Flächenverbrauch an anderer Stelle. Auch darüber und die Umsetzung der Landschaftspflege soll der Gemeinderat am Montag ab 18 Uhr informiert werden.