Tonnen werden verschraubt und Finger kurz mal angenäht

Bühl (gero) - Alexander Wirth hat alles, nur keine Höhenangst. Ansonsten wäre er für seinen Job auch völlig un- geeignet. Er ist Kranmonteur bei der Firma Schwab. 200 solcher Stahlriesen, bis zu 72 Meter hoch, baut er pro Jahr auf - und ab. Seit Mittwoch schrauben er und eine vierköpfige Montagetruppe auf dem Lörch-Gelände einen nigelnagelneuen Turmdrehkran zusammen. Die Hakenhöhe beträgt "nur" 36,2 Meter. Schaulustige verfolgten gestern die spektakuläre Endmontage, als ein Autokran den 50 Meter langen Ausleger an einem Stück gen Himmel hievte. Zwei Mann klettern in schwindelerregender Höhe entlang des Auslegers und spannen das Stahlseil ein. Es erinnert ein bisschen an Hochseilartistik vom Schlage Traber. Alles ohne Netz, dafür mit doppeltem Boden. Dort sitzt im Cockpit eines Autokrans Viktor Risling und lässt die tonnenschweren Stahlskelette einschweben. Alles ist hier Millimeterarbeit. Die Verständigung funktioniert per Sprechfunkgerät und Handzeichen. Der Kranpilot der Firma Eisenbiegler darf sich jedenfalls auf eine vollverglaste Ultra-View-Kabine mit neuester Steuertechnik freuen, ausgestattet mit Monitor, Joystick-Bedienung, Klimaanlage und drei Scheibenwischern. In der Kranbranche geht es um viele Tonnen, aber nichts mehr ohne Hightech. Der stählerne Lulatsch ist am Boden in einem 15 Tonnen schweren Unterbau verankert. Als Ballast, um die Gewichte überhaupt stemmen und auch gegen Sturmböen bestehen zu können, schleppt er an den Füßen 45 Tonnen mit sich herum. Dieses Zusatzgewicht erlaubt es ihm, Lasten wie zum Beispiel Betonfertigteile von bis zu zehn Tonnen zu meistern. Damit sich der Riese nicht übernimmt, dafür sorgt ein redundantes, computergesteuertes Sicherungssystem. Konkret: Werden 80 Prozent der maximalen Transportlast erreicht, gibt es ein akustisches und visuelles Signal. Bei 100 Prozent erfolgt eine automatische Abschaltung der Transportleistung. Die Sicherheit ist gleich zweifach gewährleistet: Beide Last- und Hubschalter sind doppelt belegt, und die Rechner gleichen ihre Messwerte gegeneinander ab. Ähnlich verhält es sich bei Starkwind. Bei 72 Stundenkilometern ist "Feierabend". Das gilt im Übrigen auch für Auf- und Abbau. Die Information an den Kranführer wird per Funksteuerung angezeigt. Danach geht es ins "Treppenhaus" und nach unten. Alexander Wirth war gestern am späten Nachmittag mit sich und seiner Truppe zufrieden. Der 29-jährige gelernte Glaser ist ein Quereinsteiger bei der Kranmontage, die (noch) kein Ausbildungsberuf ist, was er aufgrund der Komplexität von Mechanik, Technik und der latenten Gefahr bedauert. Sorgen um seinen Arbeitsplatz muss er sich nicht machen. Sein Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe und Pforzheim verfügt über einen eigenen Mietpark mit rund 150 Kränen und ist aufgrund des aktuellen Baubooms zu nahezu 100 Prozent ausgelastet. Weil Sicherheit am Bau oberstes Gebot ist, blieb der Hochseilartist bisher vor größeren Unfällen verschont. Nur einmal wurde der linke Zeigefinger zerquetscht. Kein größeres Problem: Er wurde "komplett wieder angenäht". Kommenden Montag übrigens werden die Erdaushubarbeiten fortgesetzt und die Hochbauarbeiten aufgenommen. Ende 2019 sollen die fünf Neubauten schließlich bezugsfertig sein. Alexander Wirth und der Turmdrehkran werden dann längst ausgezogen sein.

