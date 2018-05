Gernsbacher folgt Gerstner nach

Jürgen Gerstner nahm die Gelegenheit wahr, sich von seinen ehemaligen Schülern der Meisterkurse der vergangenen 30 Jahre zu verabschieden. Der Leiter der Papiermacherschule scheidet zum 31. Juli aus dem Schuldienst aus. Gerstner zeichnete ein differenziertes, aber gutes Bild von der Schule und den Ausbildungsinhalten. Bis nach Pfingsten soll die zweite Ausbaustufe der energetischen Sanierung des Schulgebäudes abgeschlossen sein. Die Bauabschnitte drei und vier, wofür vom Landkreis Rastatt rund 1,8 Millionen Euro fließen, werden sich verzögern. Als Grund dafür nannte Gerstner den vom Land Baden-Württemberg aufgelegten Fördertopf für Schulsanierungen. Aus diesem könnte der Landkreis für diese Maßnahmen rund eine Million Euro Fördergelder erhalten.

Auch von steigenden Schülerzahlen konnte Gerstner berichten. Schüler mit türkischem Migrationshintergrund stellen jedoch an der Schule eine Problemgruppe dar. Insbesondere Kolleginnen sind von der ihnen entgegengebrachten Respektlosigkeit betroffen. Als Herausforderung bezeichnete der Schulleiter das Ausscheiden von insgesamt neun Lehrer in den nächsten drei Jahren. Diesbezüglich müsse alles getan werden, um Lehrer für die Schulart zu begeistern. Für Gerstner selbst ist nach schwieriger Suche bereits ein Nachfolger, ein Gernsbacher, gefunden. Mehr wollte der scheidende Leiter nicht verraten.

"Gernsbach ist für Sie ein wichtiger Ort, an dem sie Ihre beruflichen Weichen gestellt haben", begrüßte Irene Schneid-Horn als Stellvertreterin von Bürgermeister Julian Christ die Teilnehmerrunde. Sie fügte ergänzend hinzu: "Sie sind die Botschafter, die den Namen der Stadt in die Welt hinaustragen." Die Meistervereinigung kann 2019 ihr 60-jähriges Bestehen feiern.

Die gesamte Papierindustrie sowie deren Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften hatte der Geschäftsführer des Fördervereins Papierzentrum Gernsbach, Hans-Peter Berger, im Blick. So war 2017 ein weltweiter Anstieg der Papierproduktion um 1,5 Prozent auf 23 Millionen Tonnen sowie ein Personalzuwachs von einem Prozent zu verzeichnen. "Das Papierzentrum ist voll ausgelastet", berichtete Berger. Just zu Tagungsbeginn begannen für die vier Meisterkurse die Prüfungen.

Der Präsident der Schweizer Sektion, Andreas Seyffert, nahm die Tagung zum Anlass, einen humorigen Blick auf die Gründung des VGP-Ablegers in der Schweiz vor 40 Jahren zu werfen. Auch der dortigen Papierindustrie gehe es mehrheitlich gut.

Im Anschluss an die Eröffnung beschäftigten sich die Tagungsteilnehmer mit Themen der Papierindustrie.