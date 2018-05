Ein Dorf hilft einer Familie

Gaggenau (tr) - Der Titel ist außergewöhnlich und trifft zugleich die Intention eines Konzerts am Freitag, 8. Juni, geradezu perfekt: "Ein Dorf rückt zusammen" - ein auf den Plakaten und Bannern durchgestrichener Buchstabe verrät dann auch zugleich, dass es sich um rockige Klänge in der Festhalle von Bad Rotenfels handeln wird.

Der Hintergrund: Vor einigen Wochen hatte eine Familie aus Bad Rotenfels durch einen Brand ihr Haus sowie Hab und Gut verloren. Der Vater ist Jugendtrainer beim FV Bad Rotenfels, die Söhne spielen dort Fußball. In Reihen des FVR war man sich schnell einig, der Familie helfen zu wollen, was auch an anderer Stelle und von anderen Rotenfelsern bereits geschah. Schließlich hatte FVR-Jugendtrainer-Kollege Andreas Schmoll die Idee, ein Benefizkonzert zu veranstalten, und konnte die Vereinsführung samt Stadt Gaggenau als Partner und Veranstalter dieser Aktion gewinnen.

Mit der Band "Sinner for one" fanden die Initiatoren zudem schnell einen weiteren Mitstreiter, am Schlagzeug dieser Band sitzt schließlich auch Andreas Schmoll. "Rasch fanden sich weitere Vereinsmitglieder, die die Veranstaltung zu organisieren begannen, und andere, die vor, während und nach dem Konzert im Einsatz sein werden", erklärt Rudi Drützler, der erste Vorsitzende des Vereins. "Eine solche Aktion zeigt, wie viel ein Verein für die Menschen wert sein kann und wie wir in diesem Fall zusammenstehen und helfen", ergänzt FVR-Jugendleiter Manuel Hedwig.

Beide loben die Sponsoren der Aktion. Inzwischen sind die Plakate, Werbebanner und Eintrittskarten gedruckt, und der Vorverkauf kann beginnen.

Die Band "Sinner for one" sorgte bereits vor zwei Jahren beim Rotenfelser Dorf-Jubiläum und vor einem Jahr beim Kurparkfest für Stimmung. Die acht Musiker wollen nach eigenen Angaben auch in der Festhalle das Publikum zum Grooven bringen. Gecovert werden die Ohrwürmer der 80er und 90er Jahre bis hin zu aktuellen Charthits.

Die Besucher dürfen sich noch auf einen weiteren musikalischen Gast freuen: Oliwia Czerniec stand gerade erst im Finale der "Voice Kids" und eroberte mit ihrer Stimme und Musik Millionen von Zuschauern an den TV-Geräten. Das in Gernsbach wohnende Talent wird nach ihrem großen Erfolg erstmals wieder in Bad Rotenfels auf der Bühne stehen. Zudem wird Nils Heinze mit seiner Trommel-Formation für Stimmung sorgen. Für das leibliche Wohl der Besucher in der Festhalle wird gesorgt sein. Um ein echtes Sommerfeeling aufkommen zu lassen, hat man sich einiges einfallen lassen.

Karten im Vorverkauf für das um 20 Uhr beginnende Benefizkonzert gibt es ab sofort für acht Euro im City-Kaufhaus in Gaggenau (Zeitschriften-Abteilung), bei Friseur-Enz in Bad Rotenfels sowie in "Tonis Schanzenbergstube" im Stadion des FV Bad Rotenfels im Kurpark. An der Abendkasse kosten die Tickets zehn Euro.