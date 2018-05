Der Feuchtigkeit geht es an den Kragen

Grund hierfür ist die nur teilweise Unterkellerung des Rathausgebäudes und das Sandsteinmauerwerk, das die Feuchtigkeit besonders stark anzieht, informiert die Gemeindeverwaltung. Im weiteren Verlauf der Bauarbeiten stellte sich heraus, dass eine Zwischendecke des teilunterkellerten Bereichs einsturzgefährdet und die darin verbauten Stahlträger durchgerostet waren. Die Firma Klumpp stützte deshalb die Decke ab und begann, den Boden abzutragen. Im weiteren Verlauf sind nun neue Stahlträger in die Decke eingezogen worden, die Seitenwände werden ausgemauert und die Zwischendecke frisch betoniert. Des Weiteren wird die Stelle unterhalb des Pflanzbeets aufgegraben und abgedichtet, damit keine weitere Feuchtigkeit eindringen kann.

In der nächsten Woche wird dann die Firma Isotec, die bereits im vergangenen Jahr die Schimmelschaden-Sanierung auf der anderen Seite des Gebäudes übernommen hatte, die Straßenseite sanieren und die Wände ab dem Erdgeschoss mit Paraffin abdichten, damit keine weitere Feuchtigkeit mehr nach oben steigen kann. Auf die Wände wird ein spezieller Sanierungsputz aufgetragen, der das Mauerwerk darunter "atmen" lässt. Nach Abschluss der Arbeiten werden noch die Böden im Erdgeschoss erneuert.

Die Kosten für die Sanierung betragen rund 167000 Euro, Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm und dem Ausgleichsstock wurden beantragt und bewilligt.

Die Baumaßnahme bringt auch für das Personal des Rathauses einige Unannehmlichkeiten mit sich. Das komplette Erdgeschoss wird mindestens bis Mitte Juni für den Besucherverkehr geschlossen sein.

Das Bürgerbüro, das sich im Erdgeschoss befindet, ist in das erste Obergeschoss umgezogen. Es ist in den nächsten Wochen unter (07224) 918319 zu erreichen.

Die Baumaßnahme wurde so koordiniert, dass die Mitarbeiter des Rathauses flexibel in den Büros der Kollegen umziehen können, je nach Urlaubszeit. Dies bringe mit sich, dass je nachdem auch die Durchwahlnummer der Rathausmitarbeiter nicht mehr stimmen, so die Gemeindeverwaltung. Bei Problemen mit der Erreichbarkeit können sich die Bürger an die Zentrale unter (07224) 91830 wenden.