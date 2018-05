"Mir fehlt das Personal"

Gaggenau - Es gibt Lokalitäten, die man nicht wirklich vermisst, wenn sie nach wenigen Monaten wieder geschlossen wurden. Das Kulturcafé von Gabi Dohm - man wird es vermissen. In den gut anderthalb Jahren seit der Eröffnung hat sich das kleine Bistro-Restaurant zu einem Treffpunkt entwickelt, den man in dieser Form in dieser Lage nicht erwarten würde. Doch an der Auffahrt zur B462, am Rande des Industriegebiets in Ottenau, wird es am 18. Mai zum letzten Mal geöffnet haben.

"Gesundheitliche Gründe", verweist Gaby Dohm auf einen Krankenhausaufenthalt, dem sie sich unterziehen muss. Was hinzukommt: Eine Mitarbeiterin wird für mehrere Monate ebenfalls unterwartet ausfallen "Gäste habe ich genug, aber mit fehlt das Personal", erläutert Gaby Dohm. Köche und erfahrenes Service-Personal - "händeringend gesucht". Vormittags geht es noch, aber ich bräuchte jemand für abends", zählt die Gastronomin auf.

Die Situation im Kulturcafé ist anders als in anderen Betrieben: Die Einrichtung liegt im Erdgeschoss des neuen Steinbeis-Hauses; dieses hat die Steinbeis Business Academy im Juli 2016 hier eröffnet - nach dem Wegzug von Gernsbach. Institutsdirektor Professor Dr. Peter Dohm ist der Ehemann von Gabriele Dohm. Die Verbindung von Studien-Atmosphäre, Mittagstisch-Gästen, Begegnungsstätte für Leute, egal ob jung oder alt, Müttern mit Kindern, Mitarbeiter von der benachbarten Lebenshilfe, Ältere mit Rollatoren. Das macht den Charme des Kulturcafés aus. Mindestens einmal im Monat gibt es Konzerte. Vorträge, Vernissagen. Das Konzept kam an, die Besucherzahlen unterstreichen dies. Obwohl Seiteneinsteigerin in die Gastronomie, hat Gabriele Dohm es verstanden, deutsche Küche und gepflegte Gastronomie-Kultur mit Bistro-Leichtigkeit zu verbinden.

Soll das nun wirklich zu Ende sein? Mit dem Gedanken mag sich Gabriele Dohm nicht anfreunden. "Wenn ich Personal finde, dann mache ich wieder auf", versichert sie.

Die letzte Veranstaltung im Kulturcafé findet statt am Freitag, 18. Mai, 20 Uhr. "Shiatsu - ein Weg zur Gesunderhaltung" heißt der Vortrag mit Guido Keller. Da nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht, wird um Reservierung unter (07225) 6869868 empfohlen.

www.steinbeishaus.de