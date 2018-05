May I Rock: Fest der Generationen

Gernsbach (vgk) - Für die meisten Besucher ist das Open-Air Festival "May, I Rock" auf dem Hilpertsauer Festplatz ein nicht mehr wegzudenkender Termin aus den Veranstaltungskalendern im Murgtal. Vier Bands, darunter auch Wiederholungstäter, sorgten am Mittwochabend für ausgelassene Stimmung auf dem Platz. Die Wetterverhältnisse am Vorabend von Christi Himmelfahrt hätten auch nicht besser sein können.

Dass dieses Konzertereignis sich so fest etablieren würde, daran hätte wahrscheinlich vor 14 Jahren kaum einer einen Gedanken verschwendet. "Viele unserer Jugendlichen spielen auch traditionell in Bands", nannte Hubert Gerstner, Vorstandsmitglied des ausrichtenden Musikvereins Hilpertsau, einen der Hintergründe für das Fest und fügte hinzu: "May i Rock ist schon immer eine Veranstaltung unserer Jungmusiker für die Jugend." Blickte man sich jedoch an diesem Abend um, scheint aus dem Rockevent auch ein Fest der Generation geworden zu sein.

Mit viel Engagement und Unterstützung des Vereins bringt sich die Jugend ein, um das Festival zum Erfolg zu führen. Rund 700 Fans guter Rock- und Popmusik fanden auch bei der diesjährigen Konzertauflage den Weg zum Festplatz, um sich Musik unterschiedlichster Stilrichtungen ordentlich um die Ohren blasen zu lassen. Die Fans konnten sich auf einige musikalische Highlights freuen.

Schon lange keine Unbekannten sind in Gaggenau und Umgebung die Musikerinnen und Musiker der Band "Obsession". In Hilpertsau rockten die sechs Bandmitglieder jedoch zum ersten Mal die Festival-Bühne. Dass sie als Opener gebucht waren, machte wenig aus. Ohne Mühe erreichten sie mit ihren frischen Interpretationen bekannter Rock- und Poptitel der letzten 40 Jahre das Publikum.

Sie waren der melodische Gegensatz zu dem harten kompromisslosen Rock, präsentiert von den Jungs der Gruppe "Out Of The Shades", ebenfalls im Raum Gaggenau zu Hause.

Schon zu den alten Festivalhasen zählen die Lokalmatadoren von "Skandalous". Sie traten zum dritten Mal auf. Mit einer spannenden Mischung aus präzisen Bläserklängen, markanten Stimmen und eigenen Songs hatten auch sie die Fans auf ihrer Seite.

Vor einigen Jahren sorgte eine noch junge Band aus Rostock mit einem Auftritt in Hilpertsau für Furore. Am Mittwoch war "SOAB" zurück, um zum Konzertschluss das Publikum noch einmal so richtig mit eigenen Songs, verpackt in kraftvollen Hardrock, aufzumischen.