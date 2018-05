Körper unter Extrembelastung

Rastatt

Positives Fazit des Aktionstags Rastatt (hr) - Ein durchweg positives Fazit haben die Organisatoren des ersten Aktionstags zur Inklusion, der am Samstag auf dem Marktplatz stattfand, gezogen. Das Interesse am Thema Inklusion sei groß gewesen, viele der Besucher hätten sich außerdem gut informiert gezeigt (Foto: hr). » Weitersagen (hr) - Ein durchweg positives Fazit haben die Organisatoren des ersten Aktionstags zur Inklusion, der am Samstag auf dem Marktplatz stattfand, gezogen. Das Interesse am Thema Inklusion sei groß gewesen, viele der Besucher hätten sich außerdem gut informiert gezeigt (Foto: hr). » - Mehr