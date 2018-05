Pflege der Verbundenheit

Ein sichtbares Zeichen der Wingolfer in Gernsbach ist das Argentina-Ehrenmal beim Wingolfbrunnen. Für die Mitglieder der Gernsbacher Wingolf-Konvention ist dies ein wichtiger Ort, um sich an die Bruderschaft von Straßburg und aller Toten zu erinnern. Die Kranzniederlegung ist zudem ein Programmschwerpunkt eines jeden Treffens. Dieses Mal erfolgte es nach einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Liebfrauenkirche. Das rote Sandsteinkreuz, 1919 errichtet, erinnert an die 1918 erloschene Wingolf-Vereinigung Argentina zu Straßburg. Die Inschrift ist den für ein deutsches Elsass im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten gewidmet. Darunter ist das Straßburger Münster eingemeißelt. "Die Zeilen entspringen natürlich der damaligen Denkweise", erklärt Philister (Alter Herr) Volker Keßeler im BT-Gespräch. In der Zwischenzeit gedenke man an dieser Stelle aller Toten, wird erklärt. Ein weiteres Ehrenmal der Wingolfiten steht in Eisenach.

Der Großteil der Bundesbrüder der Argentina verschmolz mit dem 1914 gegründeten Frankfurter Wingolf. Dieser trägt als Traditionsverbindung das Gedenken an die nicht mehr existente Argentina zu Straßburg fort. Die Stadt Gernsbach hat sich verpflichtet, das Denkmal zu beschützen. "Die Zusammenarbeit ist auch wirklich gut", erläutert der Philister. Mit Wurzelbürste, Seife, Schaber und viel Wasser machten sich am Freitagnachmittag einige Frankfurter Wingolfiten daran, die Sandsteine vom Moos zu befreien und diese zu reinigen. Auch der unterhalb der Gedenksteine befindliche Wingolf-Brunnen mit seinen Erinnerungstafeln erstrahlt nun wieder in altem Glanz.

Die Zusammenkünfte haben eine lange Tradition und gehen zurück auf den Gernsbacher evangelischen Stadtpfarrer August Eisenlohr, ein Philister des Hallenser Wingolfs, der die Treffen 1892 in der Stadt an der Murg ins Leben rief. Er ist auch Namensgeber einer Straße in der Nordstadt.

Neben der Wartburg in Eisenach ist Gernsbach das zweite bedeutende Zentrum für die Wingolfiten. Im vergangenen Jahr trafen sich deshalb die Konvent-Mitglieder außerhalb der Reihe in Gernsbach zu einer Jubiläumskneipe, um das 125-jährige Jubiläum der Konvention zu feiern. Der Wingolf ist eine christliche, Farben tragende und nicht schlagende Studentenvereinigung. In diesem Jahr gehörte zum Tagungsprogramm eine Stadtführung, zu der auch die Bevölkerung eingeladen war.

Ein fester Bestandteil der Zusammenkunft ist zudem der Marsch der Teilnehmer in ihren schmucken Uniformen unterschiedlichster Farben und ihren glänzenden Säbeln. Angeführt wird der Marsch, der von der Murginsel zum zentralen Festakt in der Stadthalle führt, von der Stadtkapelle Gernsbach. Die Feier dient der Pflege der Verbundenheit der Verbindungen untereinander. Die Festrede hielt in diesem Jahr Dr. hc. Peter Krawietz, Kulturdezernent a.D. der Stadt Mainz. Die Zugstrecke sicherten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gernsbach. Der traditionelle Fackelumzug zurück zur Murginsel markiert das Ende des Festkommerses.

Am Sonntagvormittag endete die Gernsbacher Konvention mit einem Jazzfrühschoppen im Kurpark.