Geglückter Saisonstart der Rasenkraftsportler

Dabei zeigten die Murgtäler deutlich, wie sehr sich ein gutes Training auch in der Winterpause auszahlt. Allein sieben Meistertitel im Dreikampf, viele Murgtäler auf dem Siegerpodest bei den Einzelwertungen und nach der langen Wettkampfpause im Winter auch deutliche Leistungssteigerungen, die mit vielen persönlichen Bestleistungen (PB) dokumentiert wurden, zauberten dem Trainerteam Bernd und Bastin Wörner ein zufriedenes Strahlen ins Gesicht.

Jüngster Teilnehmer des Wettkampfes und als Leichtgewicht mit 920 Punkten im Dreikampf stolzer Gewinner eines Pokals war der 2009 geborene Emil Kroner in der Leistungsgruppe Schüler C mit durchgängig persönlichen Bestleistungen (Hammer: 14,18 m, Gewicht: 8,89 m und Steinstoßen 4,13 m). Die mitgereisten Eltern und Fans durften sich auch bei der Schülerklasse B freuen, den der Langenbrander Nachwuchs aus dem Geburtsjahr 2005 mangels Konkurrenz unter sich ausmachte. Die drei Starter zeigten durchweg in allen Disziplinen starke Leistungssteigerungen. Nach einem spannenden Wettkampf stand Elias Schalamon mit 2549 Punkten (39,59 m Hammer, 26,10 m Gewicht und 10,65 m Stein) ganz oben auf dem Treppchen. Auf Platz zwei folgte Matteo Körner mit 2231 Punkten (41,35 m Hammer, 22,20 m Gewicht und 8,37 m Stein). Für 1873 Punkte erhielt Nikolaus Beilharz die Bronzemedaille (29,18 m Hammer, 17,56 m Gewicht, 8,60 m Stein).

In der Schülergruppe A (Gewicht unter 65 kg) traten Nachwuchsathleten des Jahrgangs 2003 gegeneinander an. Aaron Schalamon (2465 Punkte mit 46,87 m Hammer, 21,57 Gewicht und 10,46 m Stein) gewann Gold. Sein Teamkollege Felix Beilharz (1720 Punkte mit 30,22 m Hammer, 14,54 m Gewicht und 8,01 m Stein) konnte sich auf dem zweiten Platz noch deutlich vor die Konkurrenz des SV 69 Furtwangen setzen. In der nächsten Gewichtsklasse erzielte Paul Sischka mit 2132 Punkten eine neue persönliche Bestleistung (38,37 m Hammer, 17,12 m Gewicht und 10,19 m Stein). Auch der dritte der Schalamon-Brüder aus Loffenau, die für den TVL starten, brachte aus dem Trainingslager eine enorme Leistungssteigerung mit: 47,96 m mit dem Hammer, 21,83 m Gewicht und 10,48 m Stein ergaben eine neue persönliche Bestmarke mit 2495 Punkten. Damit landete David Schalamon im Wettbewerb der männlichen Jugend B unter 82 kg an der Spitze.

In der nächsthöheren Gewichtsklasse ließ sich auch Benjamin Strobel nicht lumpen und holte sich ebenfalls den Siegertitel mit einer neuen PB von 2050 Punkten (39,82 m Hammer, 18,92 m Gewicht, 8,07 m Stein). Bei den Männern unter 98 kg überraschte Kevin Weiß sich und seine Trainer mit einer neuen Bestmarke, die alle Erwartungen überstieg: 52,49 m mit dem 7,25 Kilo schweren Hammer kosteten viel Kraft und Konzentration. Mit guten 18,70 m im Gewichtwerfen und durchschnittlichen 6,78 m mit dem Stein strahlte Weiß mit 2133 Punkten ganz oben vom Siegertreppchen.

In der nächsthöheren Gewichtsklasse startete Leon Wörner ohne Konkurrenz und sicherte sich mit 1746 Punkten (40,20 m Hammer, 14,43 m Gewicht und 6,50 m Stein) ebenfalls Platz eins.