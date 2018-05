Stadt: Arbeiten liegen im Zeitplan

Baden-Baden

Steinbach: Mirabellenweg gesperrt Baden-Baden (red) - In Steinbach ist am Dienstag und Mittwoch der Mirabellenweg gesperrt. Dort sind Arbeiten mit einem Mobilkran erforderlich, für die die Straße gesperrt werden muss. Zwischen 7 und 20 Uhr ist dann kein Durchkommen. Eine Umleitung ist eingerichtet (Symbolfoto: red).

Wilhelmi schließt Praxis Baden-Baden (co) - Wenn Josefine Wilhelmi von ihrer Kundschaft spricht, geht ein warmes Lächeln über ihr Gesicht. Dass sie aus Gesundheitsgründen nach 40 Jahren Selbstständigkeit ihre Fußpflegepraxis in Baden-Oos schließen muss, erfüllt sie mit großer Wehmut (Foto: co).