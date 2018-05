Rat fordert Tiefgarage

Klar ist dem Gremium, dass der Neubau ohne Tiefgarage nicht verwirklicht werden sollte. Schon jetzt sind Verkehrsproblematik und Parkdruck dort immens. "Das brennt uns allen auf den Nägeln", betonte Thomas Hentschel von den Grünen. Die Anregung, statt des geplanten Parkdecks doch eine Tiefgarage in die Überlegungen einzubeziehen, kam bereits aus dem Ausschuss für Technik und Umwelt. Wie Bürgermeister Julian Christ am Montag dem Gemeinderat mitteilte, sei er diesbezüglich bereits in Gesprächen mit dem Bauträger "Konzok Planen + Bauen" (Gaggenau). Dieser habe entsprechende Gesprächsbereitschaft signalisiert, aber auch darauf hingewiesen, dass für einen Tiefgaragenstellplatz im Hochwassergebiet mit bis zu 30000 Euro zu rechnen sei.

Um das Ziel Tiefgarage weiter zu verfolgen, gelte es nun, die finanzielle Mitwirkungsbereitschaft der angrenzenden Gewerbetreibenden und der Stadt abzuklären - "auch mit Blick auf die Aufwertung des ganzen Kelterplatzes", erklärte Christ. "Um die Aufenthaltsqualität zu verbessern, brauchen wir ein Gesamtkonzept für den fließenden und für den ruhenden Verkehr", forderte Uwe Meyer (Freie Bürger). Eine entsprechende Sondersitzung zu diesem Themenkomplex soll es noch vor der Sommerpause geben.

Dr. Irene Schneid-Horn warnte vor weiteren Fehlentwicklungen im Bereich der Bleichstraße. Die SPD-Fraktionsvorsitzende verwies darauf, dass die Häuser dort einmal zur "besten Adresse Gernsbachs" zählten und dass dieses historische Erbe bei den Neubauplänen im Hinterkopf bleiben müsse. Sabine Katz (Freie Bürger) warnte "dringend davor, übertriebene Forderungen" an den Bauträger zu stellen, zumal sie das aktuell unansehnliche Gebäude der Volksbank tagtäglich vor Augen habe. Ihr Fraktionskollege Claus Olinger sagte, dass es sich beim Areal am Kelterplatz prinzipiell um eine urbane Bebauung handele: "Da kann ruhig was Moderneres hin."