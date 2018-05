Wird der Hartplatz zum "Biotopia"?

Ötigheim

Neue Parkflächen für Theatergäste Ötigheim (yd) - Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstag die Einrichtung eines neuen Parkplatzes für die Besucher der Volksschauspiele Ötigheim beschlossen. An der K 3717 , unmittelbar vor der Unterführung Rastatter Straße sollen 200 kostenlose Parkflächen entstehen (Foto: yd).

Baden-Baden

Kunstrasenplatz freigegeben Baden-Baden (co) - Nach achtmonatiger Bauzeit wurde jetzt der neue Kunstrasenplatz (Foto: co) im Aumattstadion freigegeben, der den früheren Hartplatz ersetzt. Eine Schülerausauswahl des Markgraf-Ludwig-Gymnasiums eröffnete das Grün für den Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia".