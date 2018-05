Vorerst keine Baumzelte in der Heppenau

Forbach - In der Heppenau an der Murg soll eine Freizeitanlage mit Baumzelten entstehen, so mindestens plant es Holger Becker, der Inhaber von "Adrenalinbecker" in Elchesheim-Illingen. Dazu hatte er einen Bauantrag gestellt, über den der Technische Ausschuss des Forbacher Gemeinderats am Donnerstag beraten sollte - und diesen wieder zurückgezogen. Der Grund: Fachbehörden müssen noch gehört werden.

Er habe einen Antrag bei der Gemeindeverwaltung gestellt, so Becker auf BT-Anfrage. Allerdings gebe es im Bauamt erhebliche Zweifel, ob dieser genehmigt werden könne, erläutert er. Deshalb habe er kurzfristig einen Rückzieher gemacht, verfolgt die Idee aber weiter: "Ich bleibe am Ball."

Ein detaillierteres Konzept müsse jetzt erarbeitet werden, in dem die Bestimmungen des Naturschutzes berücksichtigt werden. Wenn einmal ein Bauantrag abgelehnt werde, sei eine erneute Anfrage schwierig, erläutert der Anbieter von Outdoor-Aktivitäten. Sechs Zelte sollen es sein, die im Waldstück in der Nähe der Heppenau-Hütte zwischen den Bäumen aufgehängt werden. Nach der "Wald-Location", die er in Bermersbach beim alten Sportplatz anbietet, soll es noch eine "Wasser-Location" an der Murg geben. Für die sanitäre Versorgung seien die Hütte des TV Forbach in der Heppenau oder zwei Standplätze für mobile Duschwagen angedacht. Den Turnverein habe er kontaktiert, aber noch keine Rückmeldung erhalten. Eine Entscheidung, ob er das Projekt weiterverfolgt, macht er von den konkreten Auflagen abhängig, die sich aus der weiteren Prüfung ergeben.

Für Bermersbach gebe es positive Rückmeldungen, dort sind sechs Baumzelte bereits im Angebot. Es steht eine mobile Toilette zur Verfügung, die Nutzer der Zelte bekommen freien Eintritt im Montana. Für Becker ist das nicht ideal, Gespräche zur Nutzung eines Unterflur-Hydranten zur Wasserversorgung und zur Lösung der Abwasserfrage seien im Gange. Die ursprüngliche Überlegung, das Clubhaus des Bermersbacher Turnvereins für die sanitären Bedürfnisse der Übernachtenden nutzen zu können, hätten sich nicht realisieren lassen. Die Nachfrage für die Übernachtungsmöglichkeiten in der freien Natur seien für die Pfingsttage vorhanden.