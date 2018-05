Mit Stil und Kompetenz

Gaggenau - 23 Jahre lang war sie das Gesicht der Hans-Thoma-Schule - am morgigen Sonntag, 27. Mai, wird Rosemarie Wößner-Schinke 70 Jahre alt. Seit nunmehr rund sechs Jahren ist die ehemalige Rektorin und geschäftsführende Schulleiterin der Gaggenauer Schulen im Ruhestand, doch wer die Schule kennt, der wird nicht umhin können festzustellen: Sie hätte ihren Ruhestand gerne ein paar Jahre hinausschieben dürfen.

Schließlich hatte sie die größte Grundschule im Stadtgebiet nicht nur repräsentiert, sondern deren hervorragenden Ruf gewissermaßen verkörpert. Nicht zuletzt hat sie die Entwicklung hin zu einer Ganztagsschule entscheidend konzeptionell mitverantwortet. Im September 2013 wurde der Ganztagsbetrieb offiziell aufgenommen, wenige Wochen vorher, im Juli, war die Rektorin mit damals 64 Jahren in den Ruhestand verabschiedet worden.

"Mein Wunsch war immer, aufzuhören, wenn ich noch viel Freude an meinem Beruf habe", hatte Wößner-Schinke damals im BT-Interview gesagt. Ein durchaus möglicher Antrag auf Verlängerung ihrer Amtszeit sei für sie nicht in Frage gekommen - zum Bedauern nicht nur von Kindern und Eltern, sondern auch von langjährigen Kollegen. Schließlich schätzte man nicht nur ihre Loyalität und Fürsorge ihrem Kollegium gegenüber, sondern sowohl ihre Korrektheit als auch ihre Fähigkeit zur Empathie.

"Royale Eleganz und demokratisches Selbstverständnis" hatte ihr der ehemalige Realschulrektor Norbert Lais bei der Verabschiedung attestiert. Wegbegleiter aus dem Kreis der Elternschaft erinnern sich heute etwas weniger blumig an ihre Sozialkompetenz und ihr stets gepflegtes, stilsicheres Auftreten.

40 Jahre Schuldienst hat Rosemarie Wößner-Schinke absolviert, den größten Teil davon an der Hans-Thoma-Schule. An dieser Grundschule hatte sie in den 70er Jahren ihre Referendarszeit verbracht. Nach Stationen in Baden-Oos und Baden-Baden kehrte sie 1989 an die Hans-Thoma-Schule und damit nach Gaggenau zurück.