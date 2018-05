Schwarzwaldverein steht vor Auflösung Forbach (red) - Das Vorstandsteam der Ortsgruppe Langenbrand des Schwarzwaldvereins ist seit der Jahreshauptversammlung am 26. November 2017 nur noch kommissarisch tätig. Dies ist jedoch laut Ortsgruppensatzung längstens ein Jahr möglich. Wie der Verein nun mitteilt, sei es "in vielen Einzelgesprächen leider nicht gelungen, Nachfolger für die Vorstandsämter zu finden". Auch eine geplante Fusion mit der Ortsgruppe Forbach sei an der fehlenden Bereitschaft von Langenbrander Mitgliedern gescheitert, in einem gemeinsamen Führungsgremium Verantwortung zu übernehmen. "Ein nochmaliger öffentlicher Aufruf zur Mitarbeit in einem gemeinsamen Leitungsgremium führte zu keinem positiven Ergebnis", berichtet die kommissarische Vereinsleitung aktuell. Die Ortsgruppe müsse deshalb den Auflösungsprozess zum 31. Dezember 2018 einleiten. Am Sonntag, 8. Juli, findet daher eine außerordentliche Mitgliederversammlung statt. Diese beginnt um 19 Uhr im Gasthaus "Murgtäler Hof". Für einen Vereinsauflösungsbeschluss müssen mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend sein. Sollte diese Anwesenheitsquote nicht erreicht werden, folgt eine zweite außerordentliche Mitgliederversammlung am Freitag, 3. August. Hier ist dann keine Anwesenheitsquote mehr vorgeschrieben, betonen die kommissarischen Vorstände Michael Wörner, Andreas Brucker und Jürgen Gerstner.

