"Grill-Pool-Challenge" entzückt die Narren der Region

Gaggenau - Obwohl es bis zum Start der neuen Kampagne noch knapp sechs Monate hin sind, ist bei den Fastnachtsvereinen in der Region aktuell einiges los. Grund ist die sogenannte "Grill-Pool-Challenge". Der laut Angaben des Münchner Merkur Ende des vergangenen Jahres in Niederbayern aufgekommene Internet-Trend dominiert seit Mitte April die Social-Media-Seiten der Fastnachtsvereine in der Region.

Mit kreativen selbst gedrehten Videos fordern sich die Narrengruppen gegenseitig dazu auf, an der Challenge teilzunehmen. Die meisten Gruppen nominieren mit Veröffentlichung ihres eigenen Videos zwei oder drei weitere Gruppen. Wer der Aufforderung nicht nachkommt, soll anschließend für die herausfordernde Gruppe ein Grillfest ausrichten. Aus dem Murgtal haben bisher beispielsweise folgende Gruppierungen und Vereine mitgemacht: die "Murgfetzer Ottenau", die "Keschte-Igel Oberweier", die "Holzschuhbohrer Freilse" aus Freiolsheim, der Michelbacher Fasentverein "Die Schäger", die "Ottenauer Schermäuse", die "Murgtäler Rotzschlombe", die "Narrenzunft Schmalzloch Hörden" und die Gruppe "Murgtäler-Allerlei".

Die "Murgfetzer" aus Ottenau haben zwar "recht kurzfristig", wie Vorsitzender Jörg Girrbach im BT-Gespräch erklärte, ihr Video gedreht, sich dabei aber viel Mühe gegeben. So hatten die "Murgfetzer" nicht nur einen Pool, Grill und Grillgut, sondern auch einen DJ, eine Seifenblasenmaschine sowie ein Trampolin bei ihrem zweistündigen Happening am Start. Die Initiatoren Dominik Sämann, Manuel Weber sowie Girrbachs Sohn Mario haben in recht kurzer Zeit und unter der Woche "große Begeisterung für die Idee entfacht", berichtet der "Murgfetzer"-Vorsitzende. Sogar mit einer Drohne hat die Ottenauer Gruppe Aufnahmen für ihr Video gemacht. Darin sind die Murgtäler Guggemusiker unter anderem im Pool stehend oder im Liegestuhl liegend beim Musizieren zu sehen.

Nominiert hatten die Ottenauer unter anderem die Gruppierung "Gugg! ä Musik us Richedal". Diese konnte terminlich jedoch nicht an der Challenge teilnehmen, lädt die Ottenauer "Murgfetzer" nun aber zu einem Grillfest im Sommer ein.

Die Michelbacher "Schäger" haben mit ihren 350 Mitgliedern Probleme gehabt, innerhalb einer Woche alle zusammenzubekommen, erklärt "Schäger"-Eventmanagerin Julia Schäfer im BT-Gespräch. In ihrem Video präsentieren "Die Schäger" daher mit einigen Fotos zu Beginn die Wohnorte der meisten Mitglieder, um auch diejenigen einzubinden, die aus Zeitgründen nicht mitmachen konnten.

"Eine Reise an den Gumben"

Für die im Internet-Clip Mitwirkenden war laut Schäfer "gleich klar, dass wir eine Reise an den Gumben" inszenieren. Dort treffen im Video die Akteure im "Gumben", der als Pool für die Challenge herhalten musste, auf die neue Holzmaskengruppe "Gumbe-Dämonen". Dass die Gruppe beim Videodreh mit anschließendem Grillfest Spaß hatte, wird mehr als deutlich. Zur Freude der "Schäger" nahmen anschließend beide der von ihnen nominierten Gruppen - die "Narrenzunft Schmalzloch Hörden" und "Murgtäler Allerlei" - ebenfalls an der Challenge teil.